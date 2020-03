K plošnému zavírání škol zatím není důvod. Většině z nich ale chybí dezinfekce

Praha Plošné přerušení výuky na školách v Česku kvůli koronaviru se zatím nechystá. „Myslím si, že by se proti tomu postavila i veřejnost, zcela určitě zaměstnaní rodiče mladších školáků, kteří nemají možnost s nimi zůstat doma,“ říká místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS PŠ) Markéta Seidlová.

Sama zatím ví pouze o jedné základní škole z Frýdku-Místku, která se k případnému uzavření chystá. Už týden je totiž v karanténě 40 pedagogů, kteří se vrátili ze severoitalských lyžařských středisek, a také několik dětí. „Zatím se řediteli školy dařilo zajistit výuku, ale situace se může v pondělí změnit,“ vysvětluje Seidlová.

Hlavní problém, který aktuálně řeší většina škol, je podle jejích slov nedostatek dezinfekčních prostředků na ruce. Povinnost zajistit je mají jednotliví zřizovatelé.

Až dosud ředitelé škol vyzývali rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z lyžování v severoitalských střediscích, aby je nechali dva týdny doma v karanténě s tím, že jim omluví zameškané hodiny. V pátek ovšem ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo, že ve čtrnáctidenní domácí karanténě musí automaticky zůstat všichni čeští občané po návratu z Itálie. Ministerstvo školství na svých stránkách školy upozorňuje, že veškeré pokyny vydané ministerstvem zdravotnictví a krajskými hygienickými stanicemi „mají přednost před pravidly upravenými školským zákonem“.

Vzhledem k tomu, že v pondělí se z jarních prázdnin vrátí ještě část školáků a učitelů, je otázka, zda v některých regionech nebudou poloprázdné třídy. „Dva týdny výuku neohrozí, děti mohou pracovat například na domácích úkolech. Pokud by ale výluka trvala déle, byl by to problém,“ říká Markéta Sedlová a upozorňuje, že na začátku dubna začínají přijímací zkoušky na střední školy.