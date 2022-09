Recept na nedostupné bydlení máme, ale potřebujeme na to čtyři volební období, říká Jan Čižinský

Lidovky.cz: S jakými prioritami Praha sobě obhajuje své pražské posty? S čím chcete za pár dní „vyhrát Prahu“?

Nyní vystupuje do popředí priorita nenechat nikoho v Praze padnout. Startuje náš pilíř zaměřený na rodiny dětí z mateřských školek a základních škol. Právě prostřednictvím škol dostaneme finanční pomoc do ohrožených domácností velmi jednoduchým postupem pouze na základě čestného prohlášení. Odpustíme školkovné, platbu za družiny, platby za obědy. Půjde to prostřednictvím žádosti řediteli.

Lidovky.cz: Pro koho je tato pomoc určena?

Pro ty, kteří buď pobírají nějakou dávku, anebo podepíší čestné prohlášení, že v této chvíli v domácnosti zbývá méně než 200 korun na den a na osobu. Tedy velmi rychlá pomoc. Kdo má potíže, tak požádá ředitele či ředitelku té či oné školy, do které jeho dítě chodí, vyplní čestné prohlášení a čerpá pomoc. Pro průměrnou domácnost s dvěma dětmi to bude představovat až 4800 korun měsíčně. Podmínkou také je bydliště na území Prahy. Další pilíř bude zaměřený na seniory a poslední na dlužníky.

Lidovky.cz: To je tedy bezprostřední priorita, ale jaké další plány s metropolí máte?

Samozřejmě rozvoj dopravy. Myslím si, že jsme ukázali, co umíme. Staví se metro D, což je tunel o kilometr delší, než je tunel Blanka. Když porovnáváme Adama Scheinherra, náměstka pro dopravu, s jinými předchůdci, tak z toho vychází velmi dobře. V současné době se staví tři tramvajové tratě, což je boom, který Praha desítky let nezažila. Staví či postavily se tři nové mosty, Barrandovský most se opravuje. Ani stavební povolení na čtyři mosty Praha v minulosti nezažila. V plánu jsou další čtyři tramvajové tratě do Suchdola, Čakovic, Zdib nebo od Smíchovského lihovaru na Pankrác. Ve fázi projektové přípravy jsou tratě do Počernic, na Strahov a do Bohnic.

Lidovky.cz: Sousední Německo v rámci pomoci občanům v současné ekonomicky těžké době drží slevy pro MHD. Jak se stavíte k cenám jízdného po Praze?

Ceny MHD bych v tuto chvíli nechal na stávající úrovni, protože mnohem lepší je ta adresná pomoc.

Lidovky.cz: Kromě dopravy Pražany trápí i drahé a pro mnohé nedostupné bydlení. Máte recept na řešení bytové problematiky?

Recept máme, ale potřebujeme na to čtyři volební období, tedy 16 let. Za tu dobu, pokud se půjde tak, jak navrhujeme, bude mít Praha přibližně deset procent nájemních bytů na území města. V tuto chvíli má Praha přibližně tři až čtyři procenta, což znamená, že na tyto byty dosáhne skutečně jen ten, kdo je v těžké sociální situaci. Pokud to bude deset procent, tak už to bude i pro potřebné profese, mladé rodiny.

Prvním krokem je, aby se přestalo prodávat. Jsou totiž ještě pořád městské části, které byty prodávají, což je v současné situaci zločin.

Lidovky.cz: Praha naráží na nedostatečné kapacity středních škol. Jak byste zvýšil naděje mladých Pražanů k přijetí třeba na gymnázium?

Vytypovali jsme budovu, ze které by mohla vzniknout nová střední škola. Zrovna tento týden to řešíme. Jen to je cesta. Chceme budovat nové školy nebo koupit budovy, v nichž právě čtyřletá gymnázia vzniknou. Žádné jiné řešení nepomůže. A musí to být velmi rychle, protože situace se bude několik let zhoršovat.

Lidovky.cz: Kdy by se mohly nové školy otevřít?

Od příštího školního roku. Rychleji to nejde.

Lidovky.cz: K Praze neodmyslitelně patří i turisté. Je turistický a kulturní potenciál města dobře využit?

Praze se podařilo provést odvětví covidem, podařilo se nalákat domácí turisty, občané z celé republiky jezdí do Prahy, zvykli si na to a z toho máme velkou radost. Myslím si, že potenciál Prahy je v tomto veliký.

A pokud jde o kulturu, pomohl by nějaký letní festival, který by čerpal z Mozartovské tradice a který by přilákal ty, kteří mají rádi hudbu nějakým způsobem navázanou na Mozarta. Chceme také opravit Vinohradské divadlo, jeho rekonstrukce je skutečně velmi potřeba. V Praze 3 zase uděláme Dům tance.

Lidovky.cz: Chtěl byste v příštích čtyřech letech pokračovat ve stejné „partě“, jaká vládne Praze nyní?

Mým cílem je, aby současná koalice Praha sobě, Piráti, STAN pokračovala. Jsme pojistkou, aby se ANO a kmotři a šíbři z ODS a TOP 09 nedostali zpátky k Praze. Praha vždy předznamenává politický vývoj v naší zemi, volby v Praze jsou proto velmi důležité.

Snažím se přesvědčit voliče, aby nám dali nám šanci pokračovat. Podařilo se nám rozjet o čtvrtinu větší objem projektů než našim předchůdcům. Nyní běží stavby ve výši cca sedmi miliard korun, což Praha dlouho nezažila. Za čtyři roky toho jde stihnout sice hodně, ale přece jen vím, že osm let je mnohem lepší, výsledky jsou pak mnohem víc vidět.

Většina úspěchů koalice jde za prací Prahy sobě. S tím jdeme do voleb. Program mají skoro všichni velmi podobný. Pražané ale pocítí, kdo projekty umí řešit rychle, kdo je dotáhne. A v tom naši radní nemají konkurenci.

Lidovky.cz: Podle posledního průzkumu má Praha sobě voličský potenciál přibližně 22 procent. Jaký výsledek by pro vás byl přijatelný?

Pozorujeme, že v průzkumech vychází, že Spolu klesá a Praha sobě, STAN a Piráti mírně rostou. To mě naplňuje optimismem a nadějí, že koalici budeme schopni udržet. Pokud bychom vzali situaci před čtyřmi lety, tak jsme v průzkumech měli šest až osm procent a nakonec byl výsledek 16 procent. Lokální kandidáti vždy bývají silnější, než jak to v průzkumech vypadá. Tedy pro mě zisk mezi dvaceti a třiceti procenty je určitě žádoucí a budu voličům moc vděčný, když nás podpoří.

Lidovky.cz: S kým si naopak nedovedete představit koalici?

Vylučuji koalici s ANO. Co se týče Spolu, tam si jednání dovedu představit, ale nedovedu si představit, že by lidé jako Jiří Pospíšil, Bohuslav Svoboda, Alexandra Udženija či Zdeněk Zajíček rozhodovali o pražské politice. S těmito lidmi do toho nejdeme. Ale také je možné, že voliči Spolu budou pilně křížkovat a pošlou tam lepší lidi než ty, kteří jsou na čele kandidátky.

Lidovky.cz: Radní Hana Kordová Marvanová, která nyní kandiduje za Spolu, upozornila na Vaše schůzky s developerem Sergem Borensteinem figurujícím v kauze Dozimetr, s nímž jste měl údajně domluvit rekonstrukci okolí nádraží Holešovice. Jakou roli jste při schůzkách sehrál?

To jsou úplné výmysly paní Marvanové. Projekt nám byl několikrát oficiálně představen a já vždy potvrdil, že Praha-Holešovice tak, jak to tam vypadá – nádraží i zastávka metra – je ostuda a že by se s tím mělo něco udělat. To je celé. Řešil jsem to vždy jen z pohledu starosty, kterému jde o to, aby se místo zkultivovalo. Svědomí mám úplně čisté. Výmysly, drby a klepy skutečně nemá cenu řešit.