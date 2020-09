Kandidáti na hejtmana mají problém s debatou ČT. Nechtějí z Ostravska do ‚červené‘ Prahy

PRAHA Zhoršená epidemiologická situace v Praze vadí kandidátům na hejtmana Moravskoslezského kraje, kteří by měli ve čtvrtek do hlavního města přijet na debatu do České televize. Pod dopis pro ČT se kromě současného hejtmana podepsalo dalších sedm lídrů velkých stran.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) chce přesunout debatu z hlavního města do ostravského studia ČT. Praha semaforu ministerstva zdravotnictví spadla do červené barvy.

„Považujeme za skutečně problematické, abychom museli cestovat dlouhé hodiny do Prahy a zpět v době, kdy je právě Praha vysoce rizikovým místem nákazy covid-19 a kdy i náš čas je velmi omezen,“ píší kandidáti stran ve společném dopise zástupci šéfredaktora zpravodajství České televize Františku Lutonskému.

Požádali jsme téměř všichni lídři do krajských voleb v MSK ČT24, aby nám vyšli vstříc a debatu uspořádali ve studiu v Ostravě. Důvod je více než zjevný. Dramatický vývoj nákazy a k tomu nutnost pro všechny z nás na večer cestovat do Prahy a zůstat tam přes noc. Reakce? Nezájem! — Ivo Vondrak (@ivondrak) September 23, 2020 Pod dopisem jsou podepsáni kromě Vondráka také Jakub Unucka (ODS), Zuzana Klusová (Piráti), Lukáš Curylo (KDU-ČSL), Petr Kajnar (ČSSD), Josef Babka (KSČM), Vladimír Tancík (Starostové pro kraj) a Jan Lipner (STAN). Kromě SPD se tak jedná o všechny strany v krajském zastupitelstvu. Z České televize však přišla ústy ředitele zpravodajství a sportu Zdeňka Šámala zamítavá odpověď. Tomu vadí náhlost návrhu politiků, kteří byli dle jeho slov o místě a času konání informováni více než týden dopředu. Až do včerejšího dne to ale prý nikdo z nich nerozporoval. Reakce ředitele zpravodajství a sportu @CzechTV Zdeňka Šámala na tweet hejtmana Moravskoslezského kraje @ivondrak v souvislosti s krajskou předvolební debatou. pic.twitter.com/6W92es5Vks — Česká televize (@CzechTV) September 23, 2020 Diskuze na téma cesty severomoravských politiků do Prahy pokračovala mezi Vondrákem a Lutonským i na Twitteru. Moravskoslezský hejtman tam načasování rozhodnutí svého a svých soupeřů odůvodňuje posledním vývojem epidemiologické situace v Praze, která je podle něj „červená jak světla na šraňkách“. „Museli jsme souhlasit s diktátem ČT, že všichni budou muset jezdit do Prahy, byť máme regionální studia,“ rozčiluje se v jednom z příspěvků Vondrák. „Pane hejtmane, my Vás uctivě zveme, nediktujeme,“ odpověděl mu Lutonský s tím, že v ostravském studiu by ČT nezvládla při tak velké akci zajistit bezpečnější prostředí. „Neříkejte, že to nejde, řekněte, že se Vám nechce,“ kontroval hejtman. Bohužel musíme “kvůli Covidu” všichni do epicentra nákazy v Praze. Snaha byla, věřím, že ostravské studio by debatu uspořádat zvládlo taky.... Škoda. https://t.co/BZPzTQEcvW — Zuzana Klusová (@ZuzkaKlusova) September 23, 2020 Na Twitteru si postěžovala také kandidátka Pirátů Klusová, když napsala, že kvůli covidu musí všichni jet až do epicentra nákazy virem, které je v Praze.

Debata by se měla odehrát od 20:05 ve vysílání zpravodajského kanálu ČT 24. Žádný z kandidátů zatím nenaznačil, že by na debatu na protest nedorazil. Epidemiologická situace v Praze a okolí je momentálně nejhorší v republice. V hlavní městě připadá na sto tisíc obyvatel 195 nakažených, v okrese Praha-východ je to více než dvě stovky. Ostrava oproti tomu eviduje na stejný počet lidí 78 pozitivních případů.