Schwarzenberg: Musíme jednat i s ruskými vládci. Co získá Ukrajina zpět, se rozhodne na bojišti už letos

V rozhovoru, který byl veden ve středu, kdy v litevském Vilniusu vrcholil summit Severoatlantické aliance, hovoří mimo jiné o nutnosti porážky Ruska či o tom, zda se máme bavit s ruskou vládou.

Lidovky.cz: Na summitu NATO se neprosadila myšlenka rozšířená v Polsku či baltských zemích, že Aliance se má rychle otevřít Ukrajině a nabídnout jí členství. Je to v zásadě dobře, nebo špatně? A proč je to dobře, nebo špatně?

Myslím, že se ta myšlenka prosadila, že Ukrajina do NATO zamíří. Kdyby to bylo jen gesto, tak na to Ukrajina není připravena, tudíž tu schválenou podobu považuju za rozumnou. Padlo tam rozhodnutí, že Ukrajina bude přijata, a o termínu můžeme diskutovat. Ostatně sami víme, že ten krok vyžaduje spoustu práce a příprav. Takže je to naprosto pochopitelné.

Lidovky.cz: Takže to lze považovat za signál.

Důležité je, že vyhlásili záruky pro bezpečnost Ukrajiny. Takže jestli to bude za dva, či čtyři roky, až tak důležité není, pokud ručíme za ukrajinskou bezpečnost.

Lidovky.cz: Ručíme za ni podle standardů NATO? Proslulého článku 5 Severoatlantické smlouvy, který se interpretuje mušketýrským heslem „všichni za jednoho, jeden za všechny“?