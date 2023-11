V sobotu večer zemřel ve Vídni exministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Bylo mu 85 let

Několik posledních dní byl Schwarzenberg, o jehož smrti informoval i web Echo24, hospitalizován ve Vídni. Podle Echo24 zemřel v sobotu.

„Zemřel Karel Schwarzenberg....Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ uvedl spoluzakladatel TOP 09 a exministr financí Kalousek.

Do vídeňské nemocnice byl Schwarzenberg v týdnu transportován letecky. „To se zeptejte lékařů, proč mě sem převezli. Já to nevím. Že by tu byli větší specialisté než v Česku, si nemyslím. Odhaduji, že to bude zhruba stejné, ale tady budu moct vidět děti a vnoučata,“ řekl k tomu serveru Expres Schwarzenberg, který ve Vídni strávil velkou část svého života a měl tu část rodiny.

„Domnívám se, že člověk se nemá za to, co je, ani stydět, ani se povznášet. Prostě si říct - Pán Bůh Tě postavil sem a nalož s tím, jak můžeš nejlépe."



A pan Karel Schwarzenberg s tím naložil opravdu krásně... Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších

Se zdravotními problémy, mezi něž podle něj patřily obtíže se srdcem a ledvinami, se potýkal delší dobu, byl kvůli nim opakovaně hospitalizován a letos ho připravily o možnost 28. října osobně převzít Řád bílého lva, nejvyšší české státní vyznamenání.

Schwarzenberg pocházel z orlické větve šlechtického rodu Schwarzenbergů, studoval práva ve Vídni a Štýrském Hradci a lesnictví v Mnichově, studia nedokončil. Do roku 1989 žil v zahraničí, po listopadové revoluci se stal kancléřem prezidenta Václava Havla.

V letech 2004 až 2010 byl senátorem a mezi roky 2007 až 2009 a znovu v letech 2010 až 2013 ministrem zahraničí. V roce 2013 v první přímé volbě prezidenta postoupil do druhého kola, ve kterém prohrál s Milošem Zemanem.