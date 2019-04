Ve Varech má vyrůst největší akvapark v Evropě. Primátorka: O projekt se zajímá ruský investor

Karlovy Vary V největším českém lázeňském středisku se chystá obří investice, která by mohla do města přilákat další návštěvníky. Firma Aqua World, jejímiž společníky jsou vedle Čechů i Rusové, plánuje v Karlových Varech postavit zábavní vodní park, který má být největším svého druhu v Evropě. Obdobný komplex – Tropical Islands – se nachází nedaleko Berlína.

„Pro Vary by to bylo fajn, hodně by jim to pomohlo. Přitáhlo by to novou krev,“ říká Alexandr Mizjuk, majitel realitní kanceláře Glorion, která patří mezi největší v Karlových Varech.

Město zatím akvapark nemá, navíc se potýká s odlivem ruských turistů. Dle zdrojů LN by se náklady na vybudování plaveckého komplexu, v jehož sousedství je plánován i hotel, měly vyšplhat na 3,5 miliardy korun.

Vedení města se k projektu nyní vyjadřovat nechce. „Protože jsme zatím pouze u vyjednávání, nemáme ani od investora schválení o projektu více mluvit. Věřím, že během nejbližších měsíců rozhodneme, jak pokračovat,“ uvedla v rozhovoru pro LN karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

LN: Jaká investice by byla pro město přínosná?

Bylo by dobré, aby to bylo něco spojené se zábavou, aby bylo ve městě co dělat. Ubytovacích kapacit je v Karlových Varech poměrně dostatek. Je zde ubytování veškerého druhu, od dvouhvězdičkových penzionů až po pětihvězdičkové hotely. Ale chybí zde vyžití. Lidé jezdí do Varů za přírodou, za wellness, část návštěvníků přijíždí kvůli lázeňství. Chtěli bychom ale přilákat i další skupiny klientů, jako jsou rodiny s dětmi, a těm je třeba něco nabídnout.

LN: Co tím konkrétně myslíte?

Jsou to třeba skákací haly, akvaparky, volnočasové areály a podobná zařízení, která jsou dnes ve větších městech běžná.

LN: Odkud můžeme čerpat inspiraci?



Rusové tradičně jezdí do Německa, kdysi to byl i Egypt. Dnes je pro ně zajímavé Turecko. Dostanou se tam za relativně výhodných finančních podmínek. Tomu Česko těžko konkuruje. Snažíme se připojit k západní Evropě, zvyšujeme mzdy. To je v pořádku, ale ztrácíme na konkurenceschopnosti ve srovnání se zeměmi, jako je Turecko. Naše služba se stává dražší. Druhá věc je také to, nakolik je služba kvalitní. To se liší hotel od hotelu, což klient nechce akceptovat a jezdí jinam. Když dorazí rodina s dětmi, co nabídneme? Nemáme žádný velký akvapark, kde by se mohly děti vyřádit.

LN: Máte již nějaký konkrétní plán, jak v Karlových Varech zajistit volnočasové vyžití?

Je zde ruský investor, který se o tento druh investic zajímá. Protože jsme zatím ale pouze u vyjednávání, nemáme ani od investora schválení o projektu více mluvit. Věřím, že během nejbližších měsíců rozhodneme, jak v dané záležitosti pokračovat. Bylo by skvělé v Karlových Varech vybudovat něco, co by pomohlo s rozvojem města, s jeho atraktivitou.

LN: Kdy se to rozhodne?

Další jednání bychom měli mít v dubnu. Projekt je skutečně veliký a finančně velmi náročný, náklady by se měly pohybovat v řádech miliard korun. Město se musí ptát, jak bude zajištěno financování, aby se nestalo, že se projekt nedokončí.