Kartel se v dotační kauze nekonal, má jasno policie. Střet zájmů je tu všude, reaguje exnáměstek

PRAHA České instituce nejsou schopné podchytit chybu ve chvíli, kdy je ve hře efektivní rozdělování evropských peněz. Alespoň to tvrdí bývalý první náměstek na ministerstvu financí Lukáš Wagenknecht. Reaguje tím na závěr kriminalistů, kteří odložili prověřování zakázky na dodávku jednotného systému pro správu subvencí z Bruselu. Evropská komise odmítla na tento tendr poslat peníze, což v důsledku připravilo tuzemskou státní kasu o 820 milionů korun.

„Problém je v tom, že český právní řád se nedokáže vypořádat s porušením evropského práva. To je další důkaz toho, že v České republice selhává kontrolní systém. Asi bude dobře, pokud vznikne pozice evropského prokurátora, aby se tyto kauzy šetřily na evropské úrovni,“ sdělil serveru Lidovky.cz Wagenknecht k výsledku policejního prověřování, na který upozornily LN ve čtvrtek.

Jednotný systém pro administraci žádostí o dotace si vymínila Evropská komise. Jeho hlavní výhodou je, že veškeré náležitosti kolem subvencí se spravují centrálně podle jednotných pravidel. Benefitem byla možnost hradit jeho pořízení rovněž z evropských fondů. Jenže podle auditu ministerstva financí z roku 2015, za nějž odpovídal tehdejší náměstek pro finanční řízení a audit Wagenknecht, provázelo tendr spiknutí uchazečů.

Jinými slovy soutěž podle auditu pokřivila kartelová dohoda, kvůli níž Ministerstvo pro místní rozvoj, pod nějž IT platforma spadá, nevybralo nejvýhodnější nabídku. Zakázku získala za 567 milionů společnost Tesco SW. Závěry auditorů zamířily do Bruselu. Evropská komise kvůli nim neuvolnila prostředky na pořízení systému. Nadto vyvstalo riziko, že komise přeruší finanční toky pro veškeré dotační projekty v tuzemsku.

‚Evropská komise se rozhodla sama‘

Tehdejší vláda Bohuslava Sobotky musela jednat. Rozhodla se, že náklady na IT zakázku zafinancuje z národních zdrojů. „Na základě auditu se tím začala zabývat policie a Evropská komise odmítla platit výdaje do doby ukončení policejního šetření úplně. Po 3,5 roku policie nic nenašla. Tímto krokem pana Wagenknechta přišla Česká republika 820 milionů korun ze zdrojů Evropské unie,“ sdělil LN mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Závěr policie rozprášil podezření z auditu, že zakázka proběhla pokoutně podle tajné dohody potenciálních zájemců. Policejní prověřování je poslední ze série kontrol, jimiž tendr prošel. Jeho průběh zpětně zmonitorovaly finanční správa i antimonopolní úřad. Fatální chyby neodhalily. Antimonopolní úřad udělil resortu „jen“ pokutu ve výši 50 tisíc korun za dílčí nedostatky související s vybudováním záložního pracoviště pro obsluhu systému.

Wagenknecht, dnes senátor za Českou pirátskou stranu, odmítá interpretaci, že by o zmíněných 820 milionů korun z evropské kasy v důsledku připravil Českou republiku „jeho“ audit. „Evropská komise sama rozhodne, zda je obsah auditní zprávy relevantní, nebo ne. V tomto případě zjištění auditního orgánu potvrdila. Podle evropského práva byla zakázka zúřadovaná protiprávně,“ vysvětlil.

Do auditu podle svých slov nezasahoval

Auditor senátorem Lukáš Wagenknecht (* 1978) se auditu věnuje naprostou většinu svého profesního života. Zabýval se jím v minulé dekádě coby úředník na ministerstvu vnitra či na dotačním úřadu Střední Čechy. V letech 2009 až 2013 působil v auditorské společnosti Deloitte.

Z posledních let patří k jeho nejvýraznějším angažmá služba na ministerstvu financí, kde byl od února 2014 do června 2015 prvním náměstkem. Z postu ho odvolal právě kvůli sporu o projekt na správu dotací tehdejší ministr Andrej Babiš.

V loňských senátních volbách Wagenknecht uspěl jako kandidát Pirátské strany, je senátorem za Prahu 8.

Od Nadačního fondu proti korupci obdržel Cenu za odvahu za rok 2015.

Navíc připomíná, že do procesu tvorby auditu vstoupit nemohl. Jeho příprava podléhá řediteli odboru auditu, jenž se musí držet evropských standardů. „Náměstek ministra financí nesmí zasahovat do funkce ředitele auditního orgánu, náměstek může být maximálně informován o výstupech z auditu,“ poznamenal. Jakkoliv v tomto ohledu ctí nezávislost úřednickou, tak při komentáři k výsledku šetření nectí nezávislosti policejní.

„Střet zájmů je na všech úrovních v Česku, je to propojené i v tomto případě. Ani se moc nedivím, že to policie odložila,“ uvedl senátor. Naráží tím na současného prvního náměstka ministra vnitra pro bezpečnost a policejní vzdělávání Jiřího Nováčka. Nováček působí v resortu od léta 2014. V roce 2012 byl přitom jedním z členů hodnotící komise, která třídila nabídky v soutěži o dodání zmíněného systému na správu dotací.

Že české orgány při kontrole zakázky žádný podstatný nedostatek nedoložily, podle Wagenknechta nesvědčí o ničem jiném než o nefunkční správě prostředků z evropské pokladny. „Evropská komise má výlučnou pravomoc rozhodovat o způsobilosti výdajů ze strukturálních fondů. A pokud mají zdejší orgány jiný názor než Evropská komise, je to špatně. Svědčí to o tom, že by bylo lepší, kdyby to všechno řešila komise sama.“