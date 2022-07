Sám proto očekává, že se v budoucnu na místa vydají i lidé za takzvanou „katastrofickou turistikou“, aby si prohlédli spáleniště. „Ono jim stejně nic jiného nezbude, protože Hřensko je spálená země, je to peklo. Spousta turistů se sem určitě přijede podívat, využijí tu možnost. Jinak by museli do Austrálie nebo Kalifornie, takový ničivý požár nemá v Česku obdoby,“ pokračoval místostarosta.