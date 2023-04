Šlachta: Lidé z kauzy Bereta se scházeli v obchodech mezi regály. Narazili jsme na ně při vyšetřování okolo Nagyové

Lidovky.cz: Vzpomenete si, jak případ vznikl?

Už v kauze Jany Nagyové jsme začali chytat první informace o tom, že existuje skupina bývalých policistů, kteří jsou schopni se dostat k informacím z aktuálního trestního řízení. Začali jsme to šetřit a dostali jsme se až ke jménu Gáborík.

Lidovky.cz: Jak vnímáte páteční nepravomocné rozhodnutí soudu?

Byla to jedna z nejsložitějších kauz: zjišťujete trestnou činnost aktivních policistů a státních zástupců, kteří trestní řízení dobře znají a znají i metody a formy policejní práce, umí se proti nim i dobře bránit. Ta kauza byla složitá, i co se času a nasazení lidí týče. Důkazy se zajišťovaly velmi těžko. Takže pro mě to rozhodnutí, i když je nepravomocné, představuje velké uspokojení. Vysokými nepodmíněnými tresty pro státní zástupkyni i detektiva, kteří byli v aktivní službě, dal soud jasně najevo, že se trestná činnost páchala.

Lidovky.cz: Utkvělo vám z případu něco v paměti?

Ti lidé věděli, jak se sleduje, a byli schopni své schůzky vést konspirativně. Pamatuju si, že probíhaly v supermarketech mezi regály se zbožím. Tam kontrolovali, jestli se kolem nich někdo nepohybuje.

Lidovky.cz: Hrála kauza roli i ve vašem konci u policie?

Určitě to byla naše poslední kauza. Dva měsíce po jejím startu nás reorganizovali. Případ byl unikátní v tom, že se podařilo chytit přímo detektiva protikorupční policie s částí spisu, když ho vynášel. Ten večer, kdy jsme ho v květnu 2016 zatkli, mi volal jeden z krajských policejních ředitelů, abych si dal pozor, že Laube a Tuhý našeptávají Chovancovi (bývalý policejní náměstek, policejní prezident a ministr vnitra – pozn. red.), že se nás musí zbavit. Byla to poslední tečka, že jsem je o tom neinformoval.

Lidovky.cz: Jakou práci odvedla vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová?

Velká gratulace. Nejenže se zde složitě zajišťovaly důkazy, ale ona ty důkazy musela ustát i u soudu. Musela také ustát tlaky, včetně osobních útoků. Ukázala, jaká je státní zástupkyně, v tom dobrém slova smyslu.