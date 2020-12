Každá vakcína sedí někomu jinému. Očkovací látky na covid se liší, pacienti si ale vybírat nemohou

Praha V závodu farmaceutických firem o vývoj vakcíny na covid-19 může mít každý svého favorita, jehož látkou by se případně chtěl nechat naočkovat. Ve finále ale může být vše jinak. Každá se totiž hodí k jiným účelům.

Zatímco některé očkovací látky budou vhodné spíše pro starší občany, jiné by se mohly použít pro lidi, kteří by se třeba už ke druhé nezbytné dávce nedostavili. Vyplývá to z předkládací zprávy, kterou dostala v souvislosti s objednáváním vakcín na stůl vláda. Lidovky.cz ji mají k dispozici.



„Mezi hlavní výhody patří velmi rychlé dodání vakcíny a její typ, který je vhodný pro očkování starších skupin obyvatel,“ uvádí například materiál o látce od americké firmy Pfizer.

Jedinou vakcínou, která má potenciál člověka před covidem ochránit skrze jedinou dávku, je ta od firmy Janssen Pharmaceutica, jež spadá pod nadnárodní gigant Johnson & Johnson.

„Mezi hlavní výhody této vakcíny patří osvědčený způsob výroby, a že je podávána v jedné dávce. Je tedy vhodná pro skupiny obyvatel, kde nelze zaručit, že se dostaví k očkování druhou dávkou,“ píše se v předkládací zprávě.

Česko má momentálně od Pfizeru skrze Evropskou unii objednány čtyři miliony dávek pro dva miliony lidí. Od firmy Janssen Pharmaceutica počítá stát se dvěma miliony jednorázových vakcín.

V současnosti je ale nereálné, že by se zájemce mohl v den očkování rozhodnout pro konkrétní typ. „Nepředpokládáme, že by si lidé mohli vybírat, kterou vakcínu dostanou,“ řekl už minulý týden ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj si analogicky lidé u lékaře nevybírají, na jaký lék jim napíše recept.

Podle dokumentu pro vládu by mohlo Česko dostat 400 tisíc dávek už do konce tohoto roku, další necelé tři miliony pak do poloviny roku 2021. Dodávky by měly chodit do prosince příštího roku. Zato v Británii mají náskok – tamní vláda včera oznámila, že dala zelenou vakcíně od Pfizeru. Do země by měla dorazit už příští týden.

Dělení i podle věku

Jak pro Lidovky.cz popsala Hana Cabrnochová, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti, rozdílnost ve vhodnosti použití vakcín na tutéž nemoc v závislosti na věku pacienta je běžná. „Na různé očkovací látky reagují různě staří lidé odlišně. V zásadě jde o to, aby organismus zvládl na vakcínu adekvátně reagovat,“ řekla vakcinoložka s tím, že třeba v případě chřipky se běžně používá pro děti ve věku do tří let jen jediná vakcína, zatímco od tří let věku dále už má lékař na výběr.

I dle Cabrnochové se ale vše odvine od toho, s čím přijde Evropská agentura pro léčivé přípravky, jež bude pro jednotlivé vakcíny schvalovat jejich indikace.

Místopředsedkyně vakcinologické společnosti nepředpokládá, že by mezi očkovacími látkami byly propastné rozdíly; účinnost pro jednotlivé věkové skupiny populace by se dle ní měla lišit jen v řádu procent. „Nepochybně však musíme počítat také s faktorem času dodání a dostupnosti vakcíny,“ upozornila Cabrnochová.

Znamená to, že koronavirem nejvíce ohrožené skupiny, například senioři, zřejmě nepočkají na pro ně ideální látku, která by mohla dorazit i měsíce po té první. Nejspíše dostanou jednoduše takovou, jež v daný okamžik bude „na krámě“. Ostatně je pravděpodobné, že v první fázi bude k dispozici zatím jen jedna vakcína. A zvládnout alespoň částečně proočkovat nejohroženější skupiny občanů je pro epidemiology naprosto klíčové. Účinná vakcína totiž přinese kýžené snížení počtu hospitalizovaných v nemocnicích a v konečném úhrnu zejména zemřelých.