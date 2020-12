Vznikne evropský ‚bazar‘ s vakcínami proti covidu. Státy mohou nabízet očkování, které nevyužijí

Praha Každá vakcína proti covidu „sedne“ někomu jinému. Rozdíly mezi očkovacími látkami od jednotlivých firem jsou poměrně velké, takže by lékaři měli dobře zvažovat, komu jakou dají. Nicméně to nejde dost dobře s objednávkami jednotlivých států EU, které objednaly různé dávky různých vakcín, a tak zatímco pro jednu skupinu jich budou mít dost, pro další naopak málo. To má vyřešit tzv. bazar.

Ten zmiňuje dokument v rukou vlády. Půjde o způsob, jak mezi evropské státy co nejefektivněji přerozdělit co nejvíce očkovacích látek. Umožní členským státům EU nabízet ostatním ty dávky, které už neupotřebí. Jiní mohou prostřednictví bazaru naopak sehnat dávky specifického typu, kterých se jim už nedostává.

Komu sedí jaká vakcína? Očkovací látky na covid se liší, pacienti si ale vybírat nemohou Vznikl především kvůli různorodému přístupu států k procesu nákupu vakcín. Některé země volily cestu kvantity a nakoupily více dávek, než by jim dle počtu obyvatel náleželo. Tím se však „ochudily“ o benefit, který přenáší větší počet výrobců. Právě touto cestou se rozhodla jít i česká vláda, jež chce mít své portfolio výrobců vakcín co nejširší, a proto předběžně počítá s očkováním již od šesti společností. Kromě dvou zmíněných jsou to ještě látky od firmy AstraZeneca, Sanofi, CureVac a Moderna. Předkládací zpráva pro vládu český přístup obhajuje. „Zároveň jde o ekonomicky nejvýhodnější model, který umožní limitovat zakoupení zbytečně vysokého počtu nadbytečných vakcín v případě, že by byl vývoj všech úspěšný,“ uvádí třístránkový dokument. Jak se však ukázalo v případě látky od firmy AstraZeneca, nalajnovaný harmonogram nemusí už za pár týdnů platit. Právě vakcína od britské společnosti měla začít chránit Evropany jako první, na trhu se měla objevit ještě koncem letošního roku. „K nákupu této konkrétní vakcíny bylo přikročeno, jelikož bude na trh dodána jako první, a to v předstihu několika měsíců,“ uváděla ještě v říjnu na adresu očkování od AstraZenecy vládní zpráva. Nyní to však vypadá, že prvenství si přisvojí Pfizer už příští týden v Británii, tamní vláda dala vakcíně zelenou a s očkováním se tam má začít v řádu dnů.