Očkování proti koronaviru bude proplácet pojišťovna, schválila Sněmovna

Praha Očkování proti novému koronaviru mají mít lidé hrazeno ze zdravotního pojištění. Sněmovna to v pátek zrychleně schválila v novele, která také zakotví základní pravidla pro nákup a distribuci vakcín. Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie. Očkování u lékaře bude dobrovolné. Cílem je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) očkovat 60 až 70 procent obyvatel. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Očkování všech obyvatel vakcínou proti koronaviru by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly třeba dvě dávky, vyplývá z důvodové zprávy. Kdyby zákon nebyl schválen, nebylo by možné očkování a očkovací látky pojištěncům bezplatně poskytovat. Blatný míní, že v takovém případě by byl zájem o očkování proti koronaviru mnohem nižší.

Poslanci debatovali skoro tři hodiny zejména o dvojici obdobných

pozměňovacích návrhů Karly Maříkové (SPD) a Lubomíra Volného (Jednotní), které by dobrovolnost očkování zakotvily výslovně a které měly zabránit tomu, aby očkovaní a neočkovaní lidé měli odlišná práva a povinnosti. Podle Volného se objevují náznaky, že očkovaní lidé by mohli mít určité bonusy, například v možnosti cestování. Blatný označil úpravy za zbytečné a za politikum. Sněmovna je zamítla, byť ke schválení návrhu Maříkové chyběl jen jeden hlas.

Distributora stát vybere podle předlohy v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění. Osloví všechny společnosti, které by mohly mít kapacity a potřebná povolení na rozvoz vakcíny.

Lékař nebo očkovací centrum od zdravotní pojišťovny dostane za aplikaci vakcíny 223 korun jako za každé jiné očkování. Návrh zákona předpokládá i odškodnění za případnou újmu způsobenou očkováním. Postupovat se bude podle zákona, který počítá s náhradou při povinných očkováních.

Očkování by mělo mít podle dosavadních rozhodnutí zajištěno zhruba 5,5 milionu lidí. Provedeno by mohlo být do konce léta příštího roku. V EU ale zatím není žádná vakcína oficiálně schválená.

Pořadí jednotlivých skupin obyvatel, které se budou moci nechat očkovat, bude upravovat očkovací strategie. Návrh počítá nejprve s očkováním lidí starších 60 let, kteří patří mezi nejrizikovější skupiny, lidí s chronickými onemocněními a zdravotníků na exponovaných místech.