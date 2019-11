Kde bude Česko za 30 let? Více červeného vína, horší chmel a život v podnájmu, míní experti

PRAHA Server Lidovky.cz oslovil tucet odborníků, aby předpověděli, kde bude Česko za 30 let.

Noví škůdci v lesích a na polích, zhoršující se situace v ghetech či hrozící vojenské střety s Ruskem na severu Evropy. I tyto události by Česko mohly stihnout v nadcházejících třech dekádách. Alespoň podle tuctu předních odborníků, které server Lidovky.cz oslovil při příležitosti 30. výročí listopadové revoluce.

Podle expertů budou mít na život u nás v příštím více než čtvrt století značný vliv probíhající klimatické změny. Češi by se tak například měli připravit na to, že v moravském sklípku seženou spíše Rulandské modré než nyní typičtější Veltlínské zelené. A že pivo bude vyrobeno z méně kvalitních surovin, než jsme dosud byli zvyklí.



„Jižní Morava, oblasti typická pro pěstování bílého vína, bude produkovat především víno červené a žatecký chmel ztratí část ceněných hořkých látek,“ nastínil serveru Lidovky.cz bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. „Vděčit“ za toto prý budeme moci suchu a měnícímu se charakteru klimatu v klíčových obdobích růstu a dozrávání.

Mimo to se zdvojnásobí počet tropických dnů a vegetační období se prodlouží o další tři týdny. Téma podnebí promluví také do politiky. Podle sociologa a politologa Ondřeje Císaře nepřekvapí, pokud vyhraje volby hnutí s nejúčinnějším receptem na klimatickou krizi.



Přetrvávající problém bude představovat nedostupnost bydlení. Lidé ve velkých městech si z důvodu vysokých cen stále více nebudou moct dovolit vlastní bydlení. „Bude tak přibývat těch, kteří budou žít celý život v nájmu,“ zmínil Jan Martina z M&M Reality. K tomu by se navíc mohla přidat dražší elektřina.

Občané budou ještě přecitlivělejší a obéznější než dosud. To zapříčiní zvýšený výskyt nádorových onemocnění, vyjma karcinomů tlustého střeva a žaludku. Přesto bude většina společnosti nadále zarytě sportovat.

Optimistické vyhlídky do let příštích by měl přinést rozvoj umělé inteligence. Revoluční odvětví má tvořit nedílnou součást zdravotnictví nebo armády. A Češi by v něm podle Martina Spana, experta na IT, mohli být skvělí. Klidně i jedni z nejlepších na světě, což by se mohlo odrazit v ekonomické úrovni země. Ačkoliv na prudce rozjetou Čínu, jež má nakročeno stát se ekonomicky silnější než Evropa, to stačit nebude.