Kdo dostane příspěvek 5000 korun na dítě? Ministerstvo sdělilo klíčový den, od něhož se bude odvíjet výplata

Příjem se bude u zaměstnaných žadatelů zjišťovat ze základu pro odvody a u živnostníků a podnikatelů z daňových přiznání. Při dalším zdražování by vláda mohla vyplacení jednorázového příspěvku ještě zopakovat. Vyplývá to z návrhu zákona, který připravilo ministerstvo práce. Odhaduje, že by dávku mohlo dostat 1,82 milionu dětí. Výdaje by činily 9,1 miliardy korun.

Příspěvek se má stát další dávkou státní sociální podpory stejně jako dětské přídavky či příspěvek na bydlení. Podle autorů zákona dosavadní dávky na změny v příjmech a nákladech reagují se zpožděním kalendářního čtvrtletí. „Příspěvek jednak ihned zlepší příjmovou situaci rodin s dětmi, ale také vytvoří časový prostor pro vyhodnocení skutečných dopadů zejména energetické krize na příjmovou situaci a životní úroveň,“ uvedlo ministerstvo práce. Podle návrhu může vláda případně vyplacení jednorázového příspěvku zopakovat. Podmínky stanoví v nařízení.

V srpnu mají nový příspěvek dostat domácnosti, které v červenci pobíraly přídavky na děti za červen. Podpora jim dorazí automaticky, pokud dítěti nebylo do 1. srpna 18 let. Ostatní rodiče by příspěvek měli obdržet do konce dalšího měsíce po schválení žádosti. O 5000 korun bude pak možné žádat i na děti, které se teprve narodí od 2. srpna do konce roku.

Příspěvek bude pro rodiče, kteří trvale či dlouhodobě bydlí spolu s dětmi v Česku. Milionová příjmová hranice platí podle návrhu pro rodičovský pár i samoživitele či samoživitelky. Dávku mohou získat manželé, nesezdaní, osvojitelé či pěstouni. Příjmy se budou posuzovat u zaměstnanců ze základu pro sociální odvody za rok 2021 z evidenčních listů sociální správy a u podnikatelů z daňových přiznání u finančních úřadů.

K podání žádosti přes aplikaci bude potřeba bankovní identita. Lidé, kteří ji nemají, budou moci žádat v Czech Pointech na radnicích či poštách. O dávku bude možné požádat rok od účinnosti zákona. Podporu budou vyplácet krajské úřady práce. Příspěvek 5000 korun se nebude danit, započítávat do příjmu při posuzování nároku na jiné dávky či strhávat v exekuci.

Podle statistik žije v Česku kolem dvou milionů dětí do 18 let. Ministerstvo práce odhaduje, že u desetiny z nich rodiče o příspěvek žádat nebudou a dávka se vyplatí 1,82 milionu dětí. Výdaje by měly činit 9,1 miliardy. Zhruba 30 milionů korun by měla stát příprava aplikace a informačního systému.

Připomínky k normě mohou do středy podat jen resorty financí, vnitra, obrany, spravedlnosti a úřad vlády. Ministerstvo práce navrhuje, aby po přijetí vládou sněmovna předlohu schválila hned při prvním projednávání.

Někteří experti na sociální problematiku, ekonomové či odbory nový příspěvek kritizují. Podle nich vláda vytváří paralelní dávkový systém. Doporučovali navýšení přídavků na děti a příspěvků na bydlení, rozšíření okruhu příjemců, zjednodušení vyřizování a možnost žádat on-line.