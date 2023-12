Evropský test soudržnosti koalice Spolu. Jak ovlivní volby v EU i v Americe českou zahraniční politiku?

Volby do Evropského parlamentu čekají Evropany, tedy i Čechy, v červnu příštího roku. Voliči v nich vyberou své legislativní unijní zástupce, ti pak rozhodnou i o nové podobě Evropské komise.

Byť o eurovolby Češi podle průzkumů tradičně velký zájem nemají, jejich výsledek může do určité míry ovlivnit i domácí politiku. Budou totiž testem soudržnosti koalice Spolu, tedy trojlístku ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Pokud uskupení bez výrazného šrámu ustojí společný boj o evropská poslanecká křesla, otevře mu to podle politologů dveře pro společný postup do sněmovních voleb za dva roky.

Vládní politiky čeká také shoda na českém kandidátovi či kandidátce na post evropského komisaře. A právě to rozkližuje další dvě vládní partaje – STAN a Piráty. Obě si přisvojují právo navrhnout vhodné jméno, které Česko do Bruselu vyšle. Starostové si „pohrávají“ se jménem ekonomky Danuše Nerudové i ministra Jozefa Síkely, Piráti operují se jménem Marcela Kolaji.