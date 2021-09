Koalice Spolu hledá národního ptáka. Nemají ho vybírat politici, ale školáci

„Program obsahuje i místa, která mají k něčemu upoutat pozornost. To má vést k zájmu o životní prostředí. Je to hravá forma. Jestli to bude pták s modrým zbarvením peří, tak se zlobit nebudu,“ řekl pro Lidovky.cz lídr koalice Petr Fiala (ODS). A to ve zjevné narážce na fakt, že občanští demokraté mají za symbol modrého ptáka. Na opeřence je však v ODS expert místopředseda strany Alexandr Vondra. Podle něj je ostuda, že Česká republika dosud nemá v říši ptactva vlastního favorita.