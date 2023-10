Kolik bere kolega? Firmám vadí nový zákon o zveřejňování mezd, hrozí nejen ztráta motivace

Zaměstnanci by měli ze zákona dostat možnost zjistit, kolik bere jejich kolega na stejné pozici. Žádá si to evropská směrnice, jejímž překlopením do českého právního řádu se začalo zabývat ministerstvo práce a sociálních věcí.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %