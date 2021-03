Nedostatek vakcíny? Evropská komise to zvrtala, vydala málo peněz a byla pomalá, říká Alexandr Vondra

Evropa vsadila na pravidla, ne na výsledek. Pokud ukážeme slabost, Rusové a Číňané si s námi pohrají jako kočka s myší, říká europoslanec za ODS a bývalý šéf diplomacie Alexandr Vondra.

Lidovky.cz: Jakou roli hraje v honbě za vakcínou geopolitika? Dojde k novému dělení světa?

Vidět za vším geopolitiku, to není nejlepší. Mě u vakcíny zajímají dvě věci: jestli je bezpečná a jestli je účinná.

Lidovky.cz: Co to znamená bezpečná vakcína? Je to garance od Evropské lékové agentury EMA?

Ptejme se spíš, co je toho důvodem. Je tu logicky vysoká poptávka a bohužel z EU malá nabídka. Každý měsíc lockdownu navíc přináší miliardové ztráty pro společnost.

Lidovky.cz: Zkusím to jinak. Nechal byste se naočkovat Sputnikem, i kdyby neměl garanci EMA?

Kdybych měl na výběr, tak si vyberu radši Pfizer nebo Modernu, protože je to pokročilejší typ vakcíny.

Lidovky.cz: A pokud by před vámi stála volba mezi AstrouZenekou a Sputnikem, které jsou na stejné výrobní bázi?

Radši si vyberu Astru, ale kdybych neměl na výběr, tak si klidně vezmu Sputnik, pokud bude mít dobrozdání od příslušných autorit v naší zemi. Tedy když bude autorizovaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nicméně moje práce závisí na cestování mezi Prahou, Bruselem a Štrasburkem, tak by mě zajímalo i to, jestli by mi to umožňovalo právě ono cestování. A to by asi vakcína neschválená od EMA neměla.

Lidovky.cz: Nejen práce je důvodem, očkovaní Sputnikem by si museli odpustit i nákupy třeba v Drážďanech.

No jasně. Ale je otázka, jak se to celé bude dál vyvíjet. Evropská autorizace je možná v dohlednu.

Lidovky.cz: Jak se vůbec stalo, že se Evropa stojí před volbou, odkud vakcíny brát?

Je to situace, do které se Evropa dostala vlastní vinou, protože nedala dostatečné množství peněz. Evropská komise to zvrtala, byla pomalá a vydala málo peněz. EMA je také pomalá v porovnání s podobnými autoritami v Británii, USA či v Izraeli. Evropa stále dává větší důraz na pravidla než na výsledek. Jako kdyby potřebovala mít kalhoty připevněné kšandami i páskem, ale tohle je trochu válka, kdy se občas musí bojovat i v trenkách. Když jsme se sami dostali do tak zranitelné situace, tak se nedivme, že si s tím Rusové a Číňané začnou hrát a že to používají jako hybridní zbraň.

Lidovky.cz: A neskáče jim Česko tak trochu na lep? Jejich dodávky nemají být horentní, a navíc by měly přijít v čase, kdy tu má být dostatek vakcín ze společného evropského nákupu.

To není nutně pravda. Maďaři mají počty v milionech a mají pojistku, když dodávky vakcín objednaných skrze Evropskou komisi budou mít nadále takové zpoždění, jako měly ty první dva měsíce. Ale samozřejmě i Rusové mají kapacity omezené. K aplikaci neschválené vakcíny nicméně nemůže být nikdo nucen. Dále tam jsou i otazníky okolo cestování v EU, zda by tato vakcína byla platná právě v očkovacím pase.

Lidovky.cz: Jak si nyní může Evropa napravit svoji reputaci?

Ukazuje se, že když jde o lidské životy a když je evidentní, že virus jen tak neodplave, řada států reaguje i jinak, než že jenom čekají. Němci jednají s Rusy o licenci na jejich vakcínu, nakonec i přes německou firmu Sputnik k EMA doputoval. Čili my se na jednu stranu bojíme a posuzujeme to geopoliticky, ale sousední Německo postupuje velmi pragmaticky. A nikdo mu to nevyčítá. Když si Němci mohou věřit v sebe sama, tak proč by si Češi nemohli věřit v sebe sama? Čím víc budeme ukazovat slabost a nerozhodnost, tím větší radost z toho Rusové a Číňané budou mít. A budou si s námi hrát jako kočka s myší.