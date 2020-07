Alexandr Vondra: Pilíři americké ústavy dají smyčku na krk a sundají ho. To je ukázka něčeho vážnějšího

Amerika se může uzavřít kvůli nesmyslným obviněním z rasismu úplně do sebe. Vinu mají elity, které nejen v USA selhávají. „Ocitáme se uprostřed kulturní války,“ říká v rozhovoru pro LN europoslanec, exšéf české diplomacie a signatář Charty 77 Alexandr Vondra (ODS).

LN: Letošní půlrok překvapil. A není pochyb o tom, že se zapíše hned několikrát do historie. Začněme koronavirem, který načas svět doslova zastavil. Co se o této epizodě jednou bude psát v chytrých knihách?

Sám si tuto otázku kladu, definitivní odpověď ale zatím nemám. Přesto to zkusím. V rovině zahraničních vztahů a geopolitiky jednoznačně posílí Asie a Západ oslabí. V Evropě, na tom našem menším hřišti, Německo vítězí a jih je poražený. Francie to nezvládla, je oslabena, ale zároveň se z toho snaží vytěžit, co se dá.

LN: Co Česko?

První fázi jsme zvládli zdravotně velmi dobře, bohužel se ale ukázalo, že vládě jde dobře nás zavřít do vězení, to propouštění na svobodu už se jí nedaří. Pomoc podnikům je strašně pomalá a selektivní. Jestliže jsme ze začátku získali náskok i dokonce nad Německem, Dánskem nebo Rakouskem, tak tady jsme ho bohužel ztratili a myslím si, že se to brutálně projeví na podzim. Ten bude těžký.