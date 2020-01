ŽIVĚ: Prvním místopředsedou ODS je nečekaně Stanjura, volba se zdramatizovala po neúspěchu Udženije

Profil Zbyňka Stanjury (55) Datum a místo narození: 15. února 1964, Opava Vzdělání: vystudoval elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obor elektronické počítače. Současná funkce: člen Poslanecké sněmovny (od října 2013), předseda poslaneckého klubu ODS (od listopadu 2013), člen volebního a rozpočtového výboru Sněmovny. Předchozí působení: před vstupem do komunální politiky pracoval v letech 1992 až 2002 jako programátor a později ředitel ve firmě ESKON, věnující se identifikačním systémům; byl členem zastupitelstva Moravskoslezského kraje (2000-2011) a krajským radním (2000-2008); v letech 2002 až 2010 byl primátorem Opavy a místopředsedou Svazu měst a obcí České republiky; po svém zvolení do Sněmovny se koncem května 2010 stal prvním místopředsedou poslaneckého klubu ODS, od května 2011 do prosince 2012 jej vedl; v prosinci 2012 se stal ministrem dopravy, resort vedl do července 2013; v listopadu 2013 byl po dalších volbách do Sněmovny zvolen předsedou poslaneckého klubu ODS, funkci si udržel i po volbách v roce 2017. Členství v politických stranách: členem ODS je od roku 1991, řadu let byl předsedou moravskoslezské ODS, nyní je místopředsedou. Rodina: ženatý (od 2004) Ostatní: V ODS je Stanjura expertem na dopravu.

Ve volbách do Sněmovny 2013 a 2017 byl lídrem kandidátky ODS v Moravskoslezském kraji.