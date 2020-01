ŽIVĚ: Petr Fiala byl opět zvolen předsedou ODS, podpořilo ho přes 90 procent delegátů

Praha Dlouholetý předseda ODS Petr Fiala na sobotním kongresu občanských demokratů v Praze podle očekávání obhájil funkci v čele strany. Ve volbě neměl protikandidáta. Získal 470 z 505 platných hlasů delegátů a podobně jako při předchozích dvou kongresech v Ostravě tak jeho podpora mírně přesáhla 90 procent.

„Nesmírně si toho vážím, je to pro mě velká čest a obrovský závazek,“ uvedl Fiala po zvolení. Delegátům slíbil, že další volební kongres za dva roky už bude aktuálně opoziční ODS pořádat jako silná vládní strana.



Novinářům později řekl, že má na to, aby se stal premiérem a ODS silnou vládní stranou. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš není neporazitelný, zdůraznil. Ukázal to podle něj výsledek ODS v loňských evropských volbách.



„Náskok ANO vůči ODS, který byl v roce 2017 skoro 20 procentních bodů, se zmenšil na nějakých sedm. Tam jsme ukázali, že je možné se přiblížit ANO a že je možné ho i porazit. Není to tak, že Andrej Babiš je neporazitelný. Konkrétní výsledky ukazují, že není,“ uvedl na dotaz, zda ODS nepropadá malověrnosti.



Fiala dostal před kongresem nominaci od všech krajských organizací a stejně jako před dvěma i čtyřmi lety obhajoval funkci bez protikandidáta. Předsedou ODS je od ledna 2014. V projevu před volbou delegátům řekl, že chce v letošních volbách získat funkce hejtmanů a odrazit se k vítězství v hlasování o novém složení Sněmovny v příštím roce.

Až výsledky krajských voleb podle něj ukážou, v jaké konstelaci mohou do sněmovních voleb jít současné středopravicové strany opozice. „Jsme rozdílné strany. Máme rozdíly vůči KDU-ČSL, STAN, TOP 09. Ale co zaznělo, a říkám to i já, nemůžeme myslet na rozdíly, ale na to, co nás spojuje. I na tuto zemi. Tato země má vážný problém, má vládu, která promarňuje roky ekonomického růstu, premiéra, který se věnuje svým problémům, místo aby řešil problémy země,“ uvedl.

Pětapadesátiletý Fiala je od roku 2002 profesorem pro obor politologie, v minulosti působil mimo jiné jako rektor Masarykovy univerzity a jako nestraník byl ministrem školství ve vládě Petra Nečase (ODS). V roce 2013 se stal poprvé poslancem, po znovuzvolení v roce 2017 je i místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Volba předsedy byla po projevech hostů z KDU-ČSL, TOP 09 a STAN prvním bodem jednání kongresu ODS. Odpolední program je vyhrazen volbě místopředsedů a dalších stranických orgánů. Občanští demokraté také povedou politickou diskusi a představí podrobnosti ze své kampaně nazvané Země, která vítězí. Už v dopoledním projevu Fiala uvedl, že ODS by v případě volebního vítězství chtěla víc investovat do infrastruktury, školství, vědy, armády. Na dotaz, kde na to chce vzít, uvedl, že vedle úspor vidí i sto miliard korun, které současná vláda bez rozmyslu utrácí a ze kterých by investice do budoucnosti ODS financovala.