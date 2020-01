Udženijin pád? Výsledek stranického kongresu jako políček do tváře pražské ODS

PRAHA Po modrém koberci kráčí za potlesku sálu k řečnickému pultu žena v červených šatech. Na obrazovkách kolem pódia se zjevuje její tvář. Kdo by čekal, že hlavním motivem videošotu bude ODS jakožto strana s ambicí být v příští vládě, byl by zklamán – v centru pozornosti je pouze Praha. Možná právě příliš silný akcent na metropoli byl jedním z klíčových momentů, který pod Alexandrou Udženijou, usilující o znovuzvolení do funkce první místopředsedkyně strany, podtrhl židli. Delegáti kongresu ji ve volbě odmítli – získala 217 z 434 platných hlasů. Na jiné posty už nekandidovala.

Pražská ODS bývá v rámci partaje tradičně velmi silná, navíc je metropole jediným krajem, ve kterém reprezentanti „modrých“ vyhráli poslední volby (byť v pražské koaliční vládě nakonec chybějí). Přesto přišli o voleného zástupce ve vedení strany, jejich hlas tak bude prezentovat jen europoslanec Jan Zahradil, který mezi lídry patří automaticky z titulu své funkce. Odmítnutí Udženiji přitom nemusí být až takové překvapení. Proslýchalo se, že ne všichni členové ODS z mimopražských regionů ji „mohou“. Nejde však jen o ni, výsledek kongresu je do jisté míry fackou do tváře pražské organizace. „Jsem z toho nešťastný, Praha má mít svého zástupce ve vedení,“ řekl LN šéf pražské ODS Tomáš Portlík. Stranická organizace z hlavního města dle něj posloužila jako hromosvod napětí a emocí uvnitř strany, což označil za chybu. Portlík ale poznamenal, že nejde o něco výjimečného, na spolčení zbytku republiky proti Praze jsou prý v ODS zvyklí. Tah Stanjurou S tím, že Udženija jako jediná z dosavadního vedení partaje při pokusu o obhajobu neuspěje (tedy vyjma europoslance Tošenovského, ten už na post místopředsedy nekandidoval), se příliš nepočítalo. Znovuzvolený lídr Petr Fiala sice tvrdil, že alespoň je patrné, že zákulisní dohody v ODS nefungují, jenže právě do zákulisí zamířily stranické špičky po neúspěšné kandidatuře pražské političky. A jednaly téměř dvě hodiny, než Fiala vytasil kompromisní návrh a dvojkou modrých se stal Zbyněk Stanjura, současný šéf poslaneckého klubu. Fiala LN řekl, že emoce okolo volby chápe, jelikož Praha byla a je úspěšný region. „Uděláme vše pro to, aby nevznikaly nějaké pocity regionální křivdy,“ vzkázal. Nemusí to však stačit. Pokud se případně něco pokazí už v podzimních krajských a senátních volbách, bude jen těžko někdo mírnit rozhořčení pražských „odeesáků“, teď odstřižených od vedení strany. Kromě příslušnosti ku Praze mělo hrát ve prospěch Udženiji i to, že je žena. Poté, co ve volbě pohořela, ale zástupkyně něžného pohlaví ve stranickém vedení chybějí. Dle zdrojů LN přemlouvalo vedení ke kandidatuře na post první místopředsedkyně poslankyni a starostku Prahy 2 Janu Černochovou, ta však odmítla, Věci říkám rovnou a ‚naplacato‘, možná i proto mi někdo hlas nedal, říká Udženija po nezvolení na kongresu Jiné trhliny naznačil ve svém divokém kandidátském projevu před volbou dvojky strany řeporyjský starosta Pavel Novotný. „Při volbě Sandry nebyla, bohužel, jednotná ani Praha,“ vmetl zkoprnělému osazenstvu sálu. Nejmenovaný pražský delegát pro LN tuto domněnku potvrdil. „Zřejmě se proti ní postavili delegáti Prahy 3, Prahy 8 a velká část z Prahy 10,“ řekl v kuloárech. Udženija v kandidátském projevu křečovitě vyzdvihla i Středočeský kraj obepínající metropoli. Možná tušila, že region, vedený místopředsedou strany Martinem Kupkou, by nemusel stát na její straně. Zdroje LN hovořily o tom, že k tomu skutečně došlo, byť Kupka i další poslanec Jan Skopeček tuto spekulaci odmítli. Proti ženě v červeném se nejspíš postavily hlavně regiony z východu Česka. „Teď je zodpovědností krajů, jež se rozhodly, že Praha ve vedení strany být nemá. Ať vyhrají u sebe doma,“ řekla LN Udženija.