Věci říkám rovnou a ‚naplacato‘, možná i proto mi někdo hlas nedal, říká Udženija po nezvolení na kongresu

Na post první místopředsedkyně se Alexandra Udženija nevrátila. Delegáti ji nedali ani polovinu hlasů, na což ona sama reagovala tím, že již nikam nekandidovala. Za jejím koncem zřejmě stojí vzpoura krajů, kterým se nelíbila kandidátka již tak silné Prahy. „Svědomí ať si nyní zpytuje každý sám,“ řekla v rozhovoru pro server Lidovky.cz místostarostka Prahy 2 a šéfka zastupitelů ODS na pražském magistrátu.

Lidovky.cz: Jak byste laikovi vysvětlila, co se na kongresu stalo?

Bez ohledu na poměry hlasů dala strana a regiony najevo, že si ve vedení ODS přejí jiného místopředsedu. Respektuji to a proto jsem nekandidovala nikam jinam. Ulevilo se mi, práce nebude sice méně, ale budu moci dělat na něčem jiném. Kdybych do toho nešla, měla bych pocit, že utíkám z boje a od rozdělané práce. Považovala bych to za osobní zbabělost. Budu se nyní snažit přesvědčit ty, kteří mi nedali hlas, že jsem svou práci dělala dobře a že v tom budu pokračovat. K tomu nepotřebuji vysoké stranické funkce.

Lidovky.cz: Hlasy se na kongresech vyjednávají většinou dopředu. Vy jste podporu vyjednanou neměla?

Právě, že ne. Ustoupili jsme od starých praktik. Ostatně už moje první volba na pozici první místopředsedkyně byla pro mě velké překvapení, ale kongres zkrátka rozhodl. A tak tomu bylo i dnes. Můžeme spekulovat, že tu někdo dělal zákulisní dohody, ale Praha to nebyla. Praha dala jasný signál, že jsem její kandidátka na první místopředsedkyni a ačkoliv to nevyšlo, řada krajů mě podpořila. Nic se neděje, taková je politika, za ODS budu kopat i nadále. Mrzí mě ale, že k tomu došlo dnes a ne za dva roky, až bychom mohli skutečně skládat účty za dva nadcházející klíčové kroky.

Lidovky.cz: Jste nominantkou silné pražské organizace. V kuloárech zaznělo, že Prahu obejít na dvou nejvyšších postech nelze. Ukázalo se, že lze.

Jak vidíte, delegáti si myslí, že Prahu obejít lze. My máme v hlavním městě spoustu práce, volby jsme tu ostatně vyhráli. Očekávám, že spolustraníci vyhrají volby i ve svých krajích. Nabízím se jim jako pomocná ruka. Teď je zodpovědnost krajů, které se rozhodly, že Praha ve vedení strany být nemá, ať vyhrají u sebe doma.

Lidovky.cz: Nicméně dva ze tří kandidátů na prvního místopředsedu byli z Prahy. A třetí byl navržen předsedou Fialou, ne regionem. Nevnímáte to z krajů jako nekonstruktivní kritiku, jelikož se svým kandidátem nepřišly?

Takto se o tom skutečně hovoří v kuloárech. Samozřejmě jinak by to vypadalo, kdyby někdo vystoupil rovnou jako můj protikandidát. Nikdo to neudělal, ale přesto řekli: ‚Sandro ne‘. Sandra to tedy přijala, ale svědomí ať si nyní zpytuje každý sám. Do očí mi zatím nepřišel nikdo říct, že mě nevolil. Jsem zvědavá, kdo k tomu tu odvahu najde. Já osobně říkám věci rovnou a „naplacato“, možná i proto mi někdo svůj hlas nedal.

Lidovky.cz: Hodně se na kongresu mluvilo o spolupráci opozičních stran. Vy jste se v proslovu silně vymezila proti Pirátům, máme to chápat tak, že Piráti pro vás partnerem nejsou?

Pirátská strana se v první řadě vymezuje proti nám, na celostátní úrovni i u nás v Praze. Neustále nás kádrují, stejně tak TOP 09. Pokud by měla být o nějaké spolupráci řeč, musí si to Piráti nejdříve vyříkat mezi sebou. Já byla vždy připravená spolupracovat. Když jsem objížděla kraje, říkala jsem kolegům, že jestli má být ODS silná a udělat dobrý výsledek, je spolupráce vhodná cesta. Dodnes mě mrzí, že jsme před komunálními volbami nezvládli domluvit spolupráci s KDU-ČSL. Kdyby jsme to tehdy udělali, mohlo to dopadnout ještě lépe. Pokud chceme porazit hnutí ANO, bez spolupráce to nepůjde. Jsem ráda, že tu promluvili předsedové TOP 09, lidovců i STAN. V debatě o spolupráci s ostatními se považuji v ODS za průkopníka, ač se to některým straníkům nelíbí. Tuto cestu hodlám razit dál.

Lidovky.cz: Prezentujete Prahu jako svou domácí baštu. Znamená to, že pro vás osobně jsou volby do sněmovny uzavřená záležitost?

Tak to je nyní zcela předčasné. Teď se chci soustředit na Prahu, jsem předsedkyně klubu zastupitelů na magistrátu a jsem místostarostka na Praze 2. Svou energii teď přesunu na Prahu, o to víc tam, myslím, budeme slyšet, jak to stávající koalice na magistrátu nedělá dobře. Praha je skutečně můj hrad, jako žena ráda vím, kde jsem zakotvená a kde je můj domov. Tím je Praha 2, kde mám kolegy, kteří mě podporují. Chci jim to svou prací vrátit.