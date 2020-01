Kongres ODS moc změn nepřinese, přesto bude důležitý. Mezi místopředsedy se může prodrat Vondra

PRAHA Dalo by se skoro říct, že sobotní kongres ODS díky předem rozdaným kartám zavání nudou. Na předsedu kandiduje jen obhájce nejvyššího stranického postu Petr Fiala, Alexandra Udženija je jedinou kandidátkou na první místopředsedkyni a z osmi kandidátů na řadové místopředsedy už čtyři z nich tuto funkci zastávají.

Stojaté modré vody se na devětadvacátém kongresu zřejmě výrazněji nezčeří, neznamená to však, že nebude důležitý. Je to zřejmě poslední volební kongres, na kterém se před spolustraníky postaví předseda Fiala jakožto opoziční politik. Zdroje serveru Lidovky.cz uvnitř strany hovoří o tom, že je to zřejmě Fialova poslední šance dostat stranu do vlády. Třetí období v opozici v řadě by dřívější hegemon pravice nesl jen těžce.

Strana si definitivně potvrdí vedení, jež ji povede do následujících dvojích voleb – letošních krajských a sněmovních příští rok. „Řekněme si na rovinu, že v následujících dvou letech se budou skládat účty,“ řekla pro Lidovky.cz Udženija.

Udženija: Vidět jsem dost

Právě místostarostka Prahy 2 a šéfka klubu ODS v zastupitelstvu Prahy nejspíše zůstane na pozici stranické dvojky. Její nevýhodou by však mohlo být, že nesedí v parlamentu, a nemá tak bezprostřední přístup k celostátní politice. Ona sama to ale jako svůj handicap nevidí.



„Nemyslím si, že nejsem vidět. Naopak si myslím, že jsem jedna z nejviditelnějších tváří,“ řekla Udženija, podle které za ní stojí například úspěch pražské ODS, jež volby v hlavním městě před dvěma roky vyhrála.

Důvod, proč ona ani Fiala nemají soupeře, vidí v dosavadních výsledcích současného vedení. „Každé volby, které za sebou máme, znamenaly nárůst hlasů. Členská základna to ví, a nikdo proto asi nevidí důvod vedení strany obměnit,“ vysvětlila Udženija.

Fiala se k obhajobě své první místopředsedkyně vyjadřovat nechtěl. „Nemám ambici určovat, zda to má být ten, či onen. Mým úkolem je vést stranu k volebním úspěchům,“ řekl pro Lidovky.cz Fiala.

Skoupý na slovo byl i předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil, který je členem předsednictva automaticky, hodlá ale i tak kandidovat na místopředsednický post. „O tom, zda bude Alexandra Udženija zvolena, rozhodnou delegáti a tím také odpovědí na vaši otázku,“ řekl vyhýbavě vysočinský senátor na dotaz, zda má kandidátka ze silné pražské organizace podporu napříč stranou.

Vondrův další návrat

Kromě výše zmíněných má automaticky jisté místo v předsednictvu z titulu své funkce ještě předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura a předseda klubu europoslanců Jan Zahradil.

Minimálně jedno nové jméno se v předsednictvu ODS ale objeví stoprocentně, jelikož europoslanec Evžen Tošenovský místopředsednické křeslo obhajovat nehodlá.

Nominaci na post místopředsedy dostala například bývalá předsedkyně sněmovny a poslankyně Miroslava Němcová, výrazný předseda středočeské ODS Martin Kupka či ostravský senátor Zdeněk Nytram, kterého nominovala moravskoslezská ODS.

„Určitě nepůjde do lehkého boje, ale je to viditelný a schopný senátor,“ řekl o něm pro Lidovky.cz předseda strany v Moravskoslezském kraji Pavel Drobil.

Největší šance má ale podle oslovených straníků navrátilec do vrcholné politiky Alexandr Vondra. Ten dostal od své domácí krajské ústecké organizace dokonce nominaci na prvního místopředsedu. Kandidovat ale prý hodlá jen na toho řadového. „Myslím, že Evropský parlament jde jen těžko sloučit s prvním místopředsedou,“ řekl bývalý disident a exministr obrany a zahraničí.

Vondra z vrcholné politiky odešel v roce 2012, poté, co rezignoval na post šéfa resortu obrany ve vládě Petra Nečase. V loňských volbách do Evropského parlamentu však zažil nečekaný comeback, když z 15. místa kandidátky poskočil až na druhé.

Post místopředsedy bude obhajovat také poslanec Martin Baxa z Plzeňského kraje, který tradičně spojoval na kongresech své síly se sousedním Jihočeským. Odtud však Baxa tentokrát nominaci nedostal. „Nedal nám o své kandidatuře vědět a v našem kraji se ozývaly hlasy volající po změně v předsednictvu,“ sdělil šéf jihočeské ODS Martin Kuba.