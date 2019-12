ODS se v listopadu dotáhla na Piráty, ANO se drží nad třicetiprocentní hranicí

PRAHA ODS by se podle volebního modelu agentury Median v listopadu dotáhla na druhé Piráty, první zůstává hnutí ANO. Poslance by mělo všech devět současných hlavních sněmovních uskupení .ANO by stejně jako v říjnu dalo hlas 30,5 procenta voličů. Na volebních preferencích vládního hnutí se neprojevila listopadová demonstrace na Letné proti aktivitám Andreje Babiše, uvedla agentura.

Podobně na podpoře Pirátů, která zůstala na říjnových 12,5 procenta, se podle Medianu nepromítly spory uvnitř této strany. Díky posunu o jeden procentní bod by stejného zisku dosáhla ODS.

ČSSD a SPD by se v říjnu do sněmovny nedostaly. Volby by vyhrálo ANO před Piráty a ODS SPD, ČSSD a KSČM by shodně dostaly 7,5 procenta hlasů. Pro hnutí Tomia Okamury to znamenalo od října pokles o půl procentního bodu, o které si naopak polepšili komunisté. Stejný přesun voličské přízně potkal TOP 09 a KDU-ČSL. Zatímco lidovci se vyšplhali na pětiprocentní hranici, TOP 09 v období výměny v čele strany naopak mírně ztratila a měla by 5,5 procenta. Sociální demokraté udrželi říjnový výsledek. Stejně tak Starostům by znovu dalo hlas šest procent voličů.