ČSSD se kvůli Izraeli kaje, Hamáček mluvil s Petříčkem. Topolánek a Vondra sepsali ‚antivýzvu‘

Otevřený dopis reagující na úmysly Izraele a USA obsadit sporné území okolo Jordánu sepsaný současným ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) s jeho dvěma předchůdci vyvolal po otištění v sobotním Právu řadu reakcí. V pondělí uklidňoval zvířené politické vody Jan Hamáček, naopak skupina v čele s Mirkem Topolánkem přešla do protiútoku.

Po zveřejnění článku s titulkem Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?, pod nímž byli podepsáni kromě Petříčka ještě Lubomír Zaorálek (ČSSD), nynější ministr kultury, a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, bylo jasné, že slova jdoucí proti strategickému partnerovi v oblasti diplomacie nezůstanou dlouho bez odezvy.

Jako první se ohradili prezident Miloš Zeman s premiérem Andrejem Babišem. V pondělí pak vznikla antiiniciativa Odmítáme podrážet Izrael, za níž stojí další bývalý premiér Mirek Topolánek (2006-2009), bývalí ministři zahraničí Alexandr Vondra (2006-2007), Cyril Svoboda (2002-2006) a Jan Kohout (2009-2010, 2013-2014).



Ti v samém úvodu dopisu naráží na fakt, že signatáři kolem Petříčka se opakovaně odvolávají na přátelství a strategické partnerství mezi námi a Izraelem a neopomínají ani připomenout svůj podíl na tomto stavu. „Také my jsme se během našeho veřejného působení podíleli na budování přátelských a výjimečně dobrých vztazích s Izraelem,“ navazují Topolánek a spol. na propíraný text a vysvětlují, proč zrovna oni by měli reagovat na vzniklou situaci.

Posléze přecházejí do protiútoku a vyčítají Petříčkovu pasivitu v čele resortu. “Místo mediální kritiky bychom očekávali, že ministr zahraničí konečně rozhodne o přestěhování české ambasády do Jeruzaléma, hlavního města Izraele. Hlava českého státu to mnohokrát verbálně slibovala, ale vláda díky pasivitě a alibismu ministra zahraničí zatím neudělala nic. Strategické partnerství se neměří slovy, ale činy,“ tepou do zástupce ČSSD.

Podle nich je důležitá i forma takového sdělení. „Zkritizovat blízkého spojence v článku, který podepíše odpovědný člen vlády, je spíš urážka a podraz,“ podotýkají Topolánek s bývalými kolegy z čela diplomacie. „Autorům se navíc podařilo urazit ne jednoho spojence, ale rovnou dva. V textu se staví proti americkému mírovému plánu, který dříve označili naši nejvyšší ústavní činitelé včetně ministra Petříčka za dobré východisko pro další jednání, a jehož kritiku Česká republika nedávno v EU zablokovala,“ dále vyčítají Petříčkově iniciativě.

Topolánkovi a spol. také vadí vytržení z kontextu a nepochopení souvislostí. „Hlavní problém s textem našich kolegů totiž je, že typ přátelství, na který se odvolávají, vyžaduje i pochopení kontextu, v němž se náš přítel pohybuje. To je to, co v kritizovaném textu chybí a co nenahradí pár letmých zmínek o ‚vládě hnutí Hamás, designovaného celou EU jako teroristická organizace’," dodávají ve zveřejněném textu.

„Článek našich tří kolegů proto vnímáme také jako přihlášení se k neblahým praktikám vedení EU kritizovat Izrael za každou cenu a klademe si otázku, zda nevnikl na objednávku vysokého představitele EU Josepa Borrella, jemuž české spojenectví s Izraelem není po chuti,“ vysvětlují svůj postoj s tím, že nynější ministr zahraničí bohužel nikdy nenašel odvahu palestinské chování přímočaře odsoudit stejně, jako to teď udělal v případě Izraele, přestože se když se v některých případech postavil při hlasování v EU proti podobným destruktivním kroků.

Nyní je na řadě Jan Hamáček, aby zjitřenou atmosféru urovnal. Ten na dotaz webu Lidovky.cz odepsal, že se s Petříčkem již v pondělí sešel. „Shodli jsme se na tom, že česká pozice k Izraeli zůstává neměnná,“ napsal v sms. Česko podle něj v nedávné době významně podpořila Izrael na mezinárodních fórech. Hamáček též prozradil, že se Petříček sejde v úterý s izraelským velvyslancem Danielem Meronem, aby si spor vyříkali osobně. „Ve sněmovně jsme připraveni podpořit usnesení, které znovu potvrdí naši dlouhodobou politiku k Izraeli, jako našemu klíčovému partnerovi,“ dodal místopředseda vlády.