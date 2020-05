Česku pevná podpora Izraele slušela. Už s námi nikdo nepočítá, říká Cyril Svoboda

Praha Izraelský evergreen – Západní břeh Jordánu – zamotal hlavy české politické scéně. Podle Cyrila Svobody, bývalého šéfa diplomacie, Česku pevná podpora Izraele slušela.

Komentář zveřejněný v deníku Právo, který kárá Svatou zemi za zvažované připojení sporných osad, vyvolal větší odezvu, než si trojice signatářů, tedy ministr zahraničí Tomáš Petříček, kultury Lubomír Zaorálek (oba ČSSD) a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, mohla přát.



Lidovky.cz: Jednal Tomáš Petříček podle diplomatických zásad, když se přes média ohradil proti Izraeli?

Tomáš Petříček i Luboš Zaorálek jsou ministry české vlády 24 hodin denně a cokoliv napíší, píší také jako členové této vlády. A nyní napsali něco tak zásadního bez konzultace ve vládě. To je vážné a může to být vykládáno jako signál české vlády. Pokud měli námitku, mohli ji prezentovat na diplomatické úrovni, a nikoliv tím, že to vystřelili do novin. Zastupitelské úřady pak referují do centrál, že Česká republika mění svůj postoj.

Lidovky.cz: Má-li ministr zahraničí námitky i vůči letitému spojenci, jak má jednat?

Rozuměl bych tomu, kdyby s touto iniciativou přišel Tomáš Petříček na Radu pro vnější vztahy EU a předložil to jako nějaký alternativní plán tam.

Lidovky.cz: Je země velikosti a významu Česka schopna změnit nazírání celého bloku na blízkovýchodní otázku?

Ano, je to možné, pokud si vytvoří koalici, ve které je někdo s autoritou. Takto se dělá diplomacie. Ať si dá Petříček v Bruselu kafe s nějakým klíčovým ministrem, přesvědčí ho, získá si spojence, domluví si scénář, jak to předloží na radě.

Lidovky.cz: Jak moc jsou Izraelci citliví na diplomatické přešlapy?Je to pro ně citlivé a mimořádně důležité. Rozumějí tomu, že držíte pozici, i kdyby nebyla tou, kterou drží oni.

Lidovky.cz: Kdysi jste řekl, že pilířem naší zahraniční politiky je pevná podpora Izraeli. Platí to?

Česká zahraniční politika má dva pilíře, které jí sluší: boj za lidská práva a vztah ke Státu Izrael. Celý svět s tím vždy počítal. Dnes jsme se ale dostali do situace, že s námi už nikdo nepočítá.