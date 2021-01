KSČM podpoří prodloužení nouzového stavu za podmínky, že se do škol vrátí žáci I. stupně a posledních ročníků

Praha Komunisté podpoří vládu ve čtvrtečním hlasování o prodloužení nouzového stavu za podmínky, že se k 1. únoru budou moct vrátit do škol všichni žáci prvního stupně základních škol, posledních ročníků a maturanti. Řekl to člen Ústředního krizového štábu Zdeněk Ondráček. Když KSČM kývne na prodloužení nouzového stavu, chce, aby platil do 14. února.

Jde podle Ondráčka o nepřekročitelnou podmínku. Dalšími pak jsou úprava fungování lyžařských středisek zejména o jarních prázdninách a diskuse o legislativních úpravách vzhledem k epidemii koronaviru.

KSČM chce také s vládou jednat o podmínkách rozvolnění provozu obchodů a služeb a o ukončení zákazu nočního vycházení. O podmínkách podle Ondráčka komunisté informovali příslušné ministry a diskutovali o nich i s premiérem Andrejem Babišem (ANO).



Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika musí ve čtvrtek ve Sněmovně zaznít jasné přísliby splnění podmínek jeho strany. Aby bylo možné kontrolovat jejich dodržení, chtějí komunisté dobu prodloužení nouzového stavu zkrátit, i když soudí, že nouzový stav bude nutný ještě déle než požadovaných 30 dní.

KSČM chce, aby nouzový stav platil maximálně do neděle 14. února. V týdnu před tímto datem bude končit nynější schůze Sněmovny. Kováčik uvedl, že pokud by nouzový stav trval do 21. února, jak žádá vláda, dostali by se poslanci k hodnocení práce kabinetu až v březnu.

V souvislosti s očkováním Kováčik zopakoval, že k dispozici by v Česku měly být i další vakcíny, než které dosud objednala Evropská unie.

Opozice se k vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu staví vesměs rezervovaně. Komunisté dosud vždy menšinový kabinet podpořili. Za nynější situace by nouzový stav skončil s pátkem, s tím by vypršela také opatření na nouzový stav vázaná. Například Piráti by podpořili kratší prodloužení stavu nouze, pokud by měl kabinet vůli zabývat se výší nemocenské a krizovou legislativou. SPD nechce delší nouzový stav podpořit vůbec.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. Nynější žádost vlády je pátá v řadě. Koncem října souhlasili poslanci s prodloužením stavu nouze o 17 dnů, ve druhé polovině listopadu o 22 dnů, potom na návrh komunistů o 11 dnů. Před vánočními svátky Sněmovna kývla na další prodloužení o 30 dnů. Kabinet chtěl měsíc vždy. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Nynější potrvá minimálně 109 dnů.