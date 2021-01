Platnost nové tabulky opatření PES bude Blatný chtít od února, vládě jí představí v pátek

Praha Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) bude navrhovat, aby aktualizovaná opatření v protiepidemickém systému PES platila od 1. února. Na čtvrteční tiskové konferenci řekl, že v pátek novou tabulku předloží vládě.

Už dříve avizoval, že v některých stupních rizika bude možné pořádat hromadné akce pro účastníky, kteří předloží negativní test. Rozhodne o tom pořadatel.



Podle dřívějších informací by s testem mohlo být také dovoleno ubytování v hotelu nebo návštěva restaurace. V současné době má ČR opatření odpovídající pátému stupni rizika, rizikové skóre je 73 a odpovídá čtvrtému stupni. Zmírňování opatření nad rámec úterního otevření obchodů s dětským oblečením či obuví vláda neplánuje. Uzavřeny jsou v něm například školy pro většinu žáků a studentů, vnitřní sportoviště, hotely, restaurace a většina obchodů.

Systém PES představilo ministerstvo zdravotnictví v listopadu. Je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá na základě vybraných epidemiologických parametrů. Řídí se podle něj fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit, stanoví například počet lidí, kteří se mohou potkávat.

Cílem nových úprav je podle dřívějších výroků ministra Blatného nastavit základní podmínky, jak by se věci mohly uskutečňovat bez povinného testu. „Ale bude tam dána možnost, aby provozovatel, pakliže splní kritéria, do kterých může patřit například to, že všichni, kteří tam přijdou, mají negativní test, bude moci navýšit kapacitu akce,“ uvedl. S negativním testem by podle Blatného mohlo být umožněno už ve vyšším stupni rizika v systému PES také ubytování v hotelech.

Stačit by měl i antigenní test, který je možné opakovat jednou za pět dní. Provádí se nyní asi na 200 odběrových místech a v ordinacích několika stovek lékařů, kteří se do testování zapojili.

Ve čtvrtém stupni by se mohly pro negativně testované lidi otevřít restaurace, hotely, muzea, zoologické zahrady nebo sjezdovky. Naopak přísnější by byl noční zákaz vycházení, proti současným 23:00 by začínal o hodinu dříve. Provoz restaurací by byl omezen počtem lidí na plochu. I ve třetím stupni by mohla fungovat jen asi polovina kapacity.