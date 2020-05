Koronavirus přesunul oslavy osvobození v Plzni na internet. Městem projelo jen několik fanoušků v Jeepech

Plzeň Za normálních okolností by byl začátek května v Plzni ve znamení velkých oslav konce druhé světové války a osvobození města americkou armádou.

Fandové vojenské historie by na několika místech postavili kempy, ulicemi by projížděly staré americké Jeepy ozdobené stejně jako v květnu 1945 českou a americkou vlajkou a rozkvetlými šeříky, zněl by jazz a tisíce lidí by sledovaly konvoj vojenské techniky Convoy of Liberty a mávaly by na americké a belgické veterány, kteří město před 75 lety osvobodili. Pandemie koronaviru ale vše změnila.



Město muselo velkolepé oslavy o rok odložit a místo slavení v ulicích přesunulo připomínku osvobození do živého vysílání na internetu.

Hrstka fandů vojenské historie si v neděli přesto neodpustila aspoň krátkou individuální projížďku městem ve válečných autoveteránech. Ve zklidněném městě projela v neděli před polednem, v čase každoročního začátku konvoje, asi desítka vozů Jeep nebo Dodge s posádkami v dobových uniformách, se šeříky na kapotách. Bez každoročního mávání a zdravení davů podél cesty vojenští nadšenci projeli asi dvoukilometrovou hlavní městskou tepnou a za jízdy zasalutovali u pomníku Díky, Ameriko!

„Hromadně se letos žádné akce pořádat nemohou, ale jsme všichni srdcaři. Někteří s Jeepem na Klatovskou vyjedou, stejně jako posledních 30 let, co Slavnosti svobody a Convoy of Liberty jezdíme,“ řekl ČTK předseda plzeňského Military Car Clubu Rudolf Bayer. Stejně jako Slavnosti svobody, slaví i klub letos 30. výročí a je asi nejstarším vojenským historickým klubem svého druhu v ČR.

Má 95 členů, kteří pečují o 120 kusů americké vojenské historické techniky. Za 30 let se klub účastnil každoročních oslav na jihozápadě Čech, který v roce 1945 osvobodila americká armáda, podílel se na odhalení pomníků americkým vojákům ve Volarech, na Podolském mostě, v Čeminech, Bělé nad Radbuzou, Hostouni, Konstantinových Lázních či Plzni. Na začátku května každý rok jeho členové najezdí stovky kilometrů a účastní se oslav konce války v západočeských městech a vesnicích. Letošní výročí si chtěl klub připomenout velkou venkovní výstavou na plzeňském náměstí.

Za minulého režimu se v Plzni nesmělo připomínat, že město osvobodili Američané. Hned po revoluci v roce 1990 se ale konaly první oslavy, nadšenci jeli první oficiální konvoj, do kterého se zapojilo na 80 amerických vojenských aut.

„Staré americké Jeepy byly mezi lidmi i před rokem 1990. Máme kamarády, kteří měli Jeep třeba od roku 1955, používali to jako běžné auto. Jezdilo se s nimi na různé soukromé akce, srazy, na chalupy. Auta byla třeba natřená na bílo, samozřejmě nesměla mít bílé hvězdy ani nápisy USA, pochopitelně se o ně zajímala bezpečnost,“ popsal Martin Dlouhý, jehož otec Military Car Club v roce 1990 spoluzakládal a roky vedl. Teď za volant starého vojenského Dodge usedá v rodině už třetí generace, Dlouhého devatenáctiletá dcera, prozradil.