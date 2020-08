Koronavirus ve Velkých Hošticích na Opavsku, nakazil se starosta a obecní úřad je uzavřený

Ostrava Koronavirus se objevil ve Velkých Hošticích na Opavsku. Rozšířil se při oslavě narozenin. Onemocněli už starosta, místostarosta a dva úředníci. Většina dalších úředníků a pracovníků obecního úřadu je v karanténě. Úřad proto nefunguje, uzavřena je i knihovna. ČTK to ve středu řekl starosta Alfons Pospiech (ODS).

Ředitelka protiepidemického odboru ostravské Krajské hygienické stanice Irena Martinková ČTK řekla, že se tímto ohniskem hygienici zabývají. „V současné době tam evidujeme 22 nemocných. Jde o 15 účastníků oslavy a sedm dalších lidí, často jejich rodinných příslušníků,“ uvedla. Celkem museli hygienici kontaktovat a vyhledat v souvislosti s tímto ohniskem 59 lidí.

Podle starosty je úřad obce s 1800 obyvateli uzavřený. Nejnutnější záležitosti on i místostarosta, který se oslavy také účastnil, řeší telefonicky. „Jsme na telefonu. Dva zaměstnanci úřadu jsou ale v práci a některé požadavky občanů mohou řešit,“ řekl. Dodal, že nemocní jsou ještě další dva pracovníci a zbytek úřadu je v karanténě. Nouzový režim podle něj potrvá do konce měsíce.

Místostarosta Libor Pospiech ve středu ČTK řekl, že rozšířit nákazu mohl on, ale není to jisté. „Nikdo to nepotvrdil. Stejně tak jsem se tam mohl nakazit od někoho jiného,“ řekl. Dodal, že od prvního okamžiku, kdy se dozvěděl pozitivní výsledek testu, nic nezatajoval a veřejně ho deklaroval. Podle něj jde o velmi nepříjemnou situaci, kterou byť neúmyslně a nechtěně, možná způsobil.

Odmítá ale obvinění, že mu už před oslavou nebylo dobře a několik lidí jej upozorňovalo, aby tam raději nechodil. „V době mé účasti na akci, kde došlo k možnému přenosu nákazy na účastníky oslavy, jsem nevykazoval žádné příznaky. Cítil jsem se jen unavený a přetažený,“ uvedl. Nikdo ho před ničím nevaroval, uvedl. „Už jsem něco takového zaslechl. Jsou to ale pomluvy a lži,“ řekl.

Kromě Opavska se situace v Moravskoslezském kraji uklidňuje. Ve středu to uvedl i hejtman Ivo Vondrák (ANO). „Aktualizace za včerejší den (za úterý) potvrzuje uklidnění. Takže souhrn dobrých zpráv. Klesá incidence na Frýdecko-Místecku a na Karvinsku je situace delší dobu klidná. Trochu zlobí Opavsko,“ uvedl hejtman na svém facebooku.

Opavsko nyní hygieniky zaměstnává nejvíce i podle Martinkové. Uvedla, že kromě ohniska ve Velkých Hošticích mají práci i po svatbě v sousedních Kravařích. Účastnil se jí jeden člověk s nákazou, který ale nebyl z Moravskoslezského kraje. Na svatbě podle Martínkové bylo 70 lidí.

V celém kraji přibylo v úterý 21 lidí, u kterých testy prokázaly nákazu koronavirem. Je to o osm méně než v pondělí. Od počátku pandemie v regionu onemocnělo 5141 lidí. Ze zveřejněných dat vyplývá, že na Frýdecko-Místecko připadají čtyři nové případy a na Karvinsko tři. Více nemocných přibylo na Opavsku a v Ostravě, kde je sedm nově nakažených.