Krajina přeplněná turisty. Policie kvůli jejich náporu uzavřela silnici do Adršpachu

Adršpach Kvůli náporu turistů z Polska mířících do skalního města v Adršpachu policie v sobotu po 11.00 opět uzavřela silnici od hraničního přechodu do Zdoňova. Parkoviště v Adršpachu a v Teplicích nad Metují už nestačila automobily pojmout, řekla mluvčí krajské policie Magdalena Vlčková. Podobná situace již letos nastala 2. května, loni doprava kolabovala v srpnu a říjnu. Zhruba po hodině začaly policejní hlídky vpouštět další vozidla náhradou za ta, která z Adršpachu odjela.

„Je to s ohledem na to, abychom mohli prioritně zajistit průjezd složek Integrovaného záchranného systému. Lidé parkují v podstatě kdekoliv,“ uvedla k uzavření silnice Vlčková. Ve čtvrtek byla silnice opět průjezdná asi po třech hodinách.

Královéhradecký kraj před začátkem turistické sezony posílil spojení do Adršpachu. Od 1. do 5. května jezdí vlaky mezi Teplicemi a Adršpachem dvakrát v hodině, a to v časovém rozmezí přibližně od 8:30 do 16:00. Posílení spojů bude pokračovat od 9. června do konce září, přičemž v září pojedou posílené vlaky jen o víkendech. Tyto spoje uvítají hlavně návštěvníci, kteří se nevejdou na parkoviště u vchodu do adršpašských skal.



V Teplicích je možné parkovat i nedaleko hlavního vlakového nádraží, odkud jezdí vlaky do nedalekého Adršpachu.parkovištích u vstupu do skal, protože parkování zdarma nesplnilo očekávání plynulejšího provozu na přilehlých komunikacích a zrychlení odbavení aut. Parkování na den tam nyní stojí stokorunu.

Atraktivní Adršpašské skály s Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině a místo se dlouhodobě potýká s náporem turistů. Většina návštěvníků přijíždí auty, a v okolí skal jsou tak často zácpy.