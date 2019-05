Co s přeplněnými Adršpašskými skalami? Kraj zvažuje vstup na objednávku

PRAHA Stává se to už pravidlem. Mají-li lidé v Polsku svátek či volný den a zároveň panuje přívětivé počasí, zaplaví Adršpašsko-teplické skály poblíž Trutnova a Náchoda davy návštěvníků. V okolí národní přírodní rezervace rázem zkolabuje doprava, což vyústí až v několikahodinové uzavření hraničního přechodu mezi Českou republikou a Polskem.

Kritické situaci se ani přes řadu opatření nedaří úplně předejít. Vedení kraje tak připouští možnost zavedení objednávek na prohlídku atraktivní lokality.



Skalní město v severní části východních Čech skončilo zatím naposledy v obležení turistů v sobotu 4. května. Parkoviště v Adršpachu a také v nedalekých Teplicích nad Metují už nestačila pojímat nově přijíždějící automobily. Policie proto přikročila k razantním kroku: na tři hodiny uzavřela silnici vedoucí od hranic s Polskem do Zdoňova. Totožný scénář přitom v okolí areálu nastal i o dva dny dříve, pak také loni v květnu, srpnu a v září.

„Pokud se zaplní všechna přilehlá i vzdálenější parkoviště, omezujeme dopravu, abychom zachovali možnost průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. Samotný nápor turistů však nemůžeme nijak ovlivnit,“ řekla LN mluvčí královéhradecké policie Eva Prachařová.

Posílené vlaky

Přeplněnost Adršpašsko-teplických skal je v regionu velké téma. Nejen proto obce, kraje, policie či správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, jež chráněné území spravují, dlouhodobě usilují o regulaci návštěvnosti přírodní rezervace.

Před začátkem turistické sezony došlo k posílení vlakových spojů. Od 1. do 5. května jezdily soupravy mezi Teplicemi a Adršpachem dvakrát za hodinu, a to v časovém úseku přibližně od 8.30 do 16 hodin. Častěji by se měly spoje objevovat na trase dále každý den od 9. června až do konce srpna, v září pak pouze o víkendech.

Královéhradecký kraj si od toho slibuje, že turisté, z nichž většina přijíždí právě auty, využijí raději veřejnou dopravu, což pomůže k úbytku obvyklých dopravních zácp. Zároveň pak po sezoně komplexně vyhodnotí celou situaci. Analýza pak ukáže na případný další postup. „Pokud se i přes posílení spojů v regionu nepodaří eliminovat kritickou situaci v dopravě s polskými návštěvníky, bude nutné zvážit další opatření vedoucí k regulaci vstupu do skalního města,“ sdělila LN mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Svatoňová. „Mohlo by jít například o objednávkový systém na prohlídku skal,“ upřesnila.

Konec parkování zdarma

S tím však nesouhlasí provozovatel areálu. Podle něj by takové řešení nabídlo příležitost pro vstupy na skalní okruh načerno bez vstupenek či by se údajně podstatně zvedl počet nepovoleného parkování v okolí přírodní rezervace. „Byl by to začátek devastace ve velkém,“ podotkl Zdeněk Zatloukal, vedoucí Technických služeb Adršpach.

Zájem polských turistů o nejvýznamnější pískovcovou plošinu Broumovské vrchoviny je dán její atraktivitou. Z pohledu na mapu je patrné, že z Polska je to do Adršpachu pouhých pár kilometrů. „Osobně jsem nárůst počtu těchto turistů zaregistroval po zhoršení bezpečnostní situace v Evropě,“ uvedl pro LN Zatloukal.

Obec s pěti stovkami obyvatel se v dubnu vrátila k původnímu režimu na parkovištích u vstupu do skal; parkování zdarma totiž nesplnilo očekávání plynulejšího provozu na přilehlých silnicích a zrychlení odbavení přijíždějících aut. Denní stání teď vyjde na sto korun.