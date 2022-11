Argumenty o elektřině považuji za chabé, řekl soudu znalec obhajoby Kramného

Kramný a jeho obhájkyně Jana Rejžková už jednou žádost o obnovu řízení podali, ale loni v dubnu ji stáhli s odkazem na to, že by případ posuzoval stejný senát, který Kramného poslal do vězení. Se změnou legislativy od letošního roku a možností odlišného soudce se Kramný s obhájkyní rozhodli podat žádost opětovně.

„Zjistili jsme řadu nových skutečností a předložíme důkazy i posudky, které dokáží, že můj klient nevraždil,“ řekla ještě před zahájením jednání Kramného obhájkyně Jana Rejžková.

Ve své řeči v jednací síni zpochybnila nezávislost prvního soudu, když poukazovala například na to, že manžel soudkyně, také soudce, rozhodoval o odposleších ve stejném případu.

Zmínila také fakt, že ostravští znalci soudu předložili dvě fotografie údajně srdcí ženy a její dcery, přičemž později vyšlo najevo, že jde o snímky jednoho srdce. „To je naprosto neuvěřitelné,“ konstatovala obhájkyně.

Kramný, který ve věznici viditelně zhubl, uvedl, že ve všech svých závěrech odkazuje na svou obhájkyni. „Na dotaz soudu samozřejmě odpovím,“ dodal.

Jako první na podporu obhajoby hovořil znalec v oboru patologie Ivo Štainer, který histologické vzorky srdce a kůže označil za zásadní pro odsouzení Kramného. „Argumenty pro zásah elektrickým proudem však považuji za velmi chabé. Kritizuji nízký počet vzorků a jejich práci hodnotím jak nedbalou až amatérskou,“ konstatoval.

Podle něj je zjevné, že poté, co toxikologické vzorky neprokázaly otravu, tak půl roku po české pitvě znalci přišli s teorií elektřiny. „Jenže já žádné takové stopy po zásahu elektrického proudu nezjistil,“ podotkl znalec a vyjádřil se také ke zničení vzorků. „Když zaznívá kritika a zpochybňování, tak naopak vzorky schovám jako důkaz správného postupu. A ne že je zničím, to je podle mého názoru přiznání viny,“ poukázal.

Státní zástupce Vít Legerský ve výpovědi znalce například zmiňoval fakt, že sice kritizuje nepořízení některých fotografických důkazů, ale on sám na podporu svých tvrzení také nepořídil žádnou fotografii. „Normální stav se nemusí dokladovat,“ opáčil znalec.

V soudní síni poprvé fotografie zemřelých

Jako další svědčil soudní lékař Alexander Pilin, který se zabýval tím, zda byl na tělech důkaz o vstupu elektrického proudu. Dokonce v soudní síni promítal fotografie zemřelých a detaily změn jejich těl, přičemž je srovnával se snímky těl po jednoznačných zásazích elektřinou.

„V tomto případě vylučuji zásahy elektrickým proudem,“ konstatoval Pilin s tím, že podle jeho názoru mohla manželka Kramného zemřít vlivem srdeční slabosti po vážných trávicích potížích i dehydrataci a její dcera zřejmě vdechnutím zvratků. „Otázka smrti však zůstává otevřena, jen jsem se vyjadřoval k možnosti zásahu elektřinou,“ podotkl soudní lékař.

Státní zástupce Legerský nechtěl výpovědi obou znalců nijak hodnotit, odmítl také komentovat závažnost jejich zjištění. „Obecně mohu říci, že aby byla obnova řízení možná, musí odsouzený sdělit nějaké opravdu nové skutečnosti, které byly soudu dříve neznámé, a navíc budou natolik zásadní, aby případně mohly otřást předchozím soudním verdiktem,“ konstatoval žalobce.

Před soudem, který je naplánován ještě na čtvrtek 1. prosince, dále stanou znalci z oboru soudního lékařství, elektro a biomechaniky, kteří podle obhajoby údajně také prokážou, že vražda elektrickým proudem na hotelovém pokoji v letovisku Hurghada nebyla možná.

Jednání v největší síni soudu

Kauzou se dlouhodobě zabývá i spolek Šalamoun, který dlouhodobě sleduje rozporuplné a ne zcela zřejmé policejní nebo soudní případy. „Případ Petra Kramného je učebnicovým příkladem dysfunkce české justice, protože v soudní síni uslyšíte o výrobě takzvaných důkazů, falšování důkazů a ničení důkazního materiálu,“ tvrdí John Bok a Václav Peričevič ze spolku Šalamoun. Dodali, že za posledních nejméně dvacet let nepamatují, že by byla povolena obnova řízení za trestný čin vraždy.

Krajský soud v Ostravě pro jednání vyhradil největší a nejmodernější jednací síň, kam odsouzené obvykle nepřivádějí veřejnými prostory, ale postranní chodbou vedoucí ze sousední vazební věznice přímo do jednací síně. Původně mělo být jednání zcela jinde. „O změně bylo rozhodnuto z bezpečnostních důvodů,“ poznamenala mluvčí Krajského soudu Vilemína Hana Ondrušová.

Kramný dostal v lednu 2016 za dvojnásobnou vraždu osmadvacet let vězení, přičemž žalobce žádal třicet let a obhájkyně zproštění. Verdikt potvrdily i Vrchní soud a Nejvyšší soud. Za mřížemi Kramný zůstává od vzetí do vazby v únoru 2014, takže už takřka devět let. Trest odpykává ve věznici v Mírově na Šumpersku, kde je v oddělení se zvýšenou ostrahou.

Soudkyně Renata Gilová po vyhlášení rozsudku uvedla, že případ byl specifický v tom, že se stal v cizině a vyšetřovatelé se nedostali na místo činu. „Senát je však nepochybně přesvědčen, že pachatelem je obžalovaný,“ konstatovala v roce 2016 soudkyně.

Zásah elektřinou, nebo otrava jídlem

Kramného manželka (36 let) a dcera (8 let) zemřely 30. července 2013 v hotelovém pokoji v egyptském letovisku Hurghada. Kramný uváděl, že se tak stalo poté, co všichni měli těžké zažívací potíže po tamním jídle, což potvrdil i egyptský patolog.

Jenže podle posudku ostravských znalců po převozu nekompletních těl z Egypta do České republiky byla příčina smrti změněna na zásah elektrickým proudem a Kramný byl ze smrti ženy a dívky obviněn a poté i obžalován.

Největší pře se vedou o znalecké posudky v oboru patologie. Dva znalci obhajoby dokonce byli potrestáni podmínkami za křivé výpovědi a nepravdivé posudky. Naopak obhajoba poukazuje na údajné podivné zacházení se vzorky a uvádění domněnek místo důkazů. Případ vyvolal i mnoho emocí u veřejnosti a soud se stal jedním z nejsledovanějších v posledních letech.