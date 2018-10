KSČM si podá Filipa. Skála oznámil vznik nové platformy Restart, která má obnovit bojovnou levici

Praha Neúspěch v Praze a Brně, kde se komunisté poprvé od roku 1990 nedostali do zastupitelstva a mají pouze jedno želízko ve druhém kole senátního boje, vyústí ve straně v mimořádné jednání stranického ústředního výboru. Za něj lobboval bývalý místopředseda Josef Skála.

Ve straně se rozzuřil spor o to, kdo za volební debakl nese zodpovědnost. Proti sobě se postavili předseda KSČM Vojtěch Filip – a právě jeho dlouhodobý kritik Skála, který lídra komunistů vyzval k rezignaci.

Mimořádný sjezd už za týden

Duel soupeřů se nyní bude ze vzkazů přes média přesouvat na ústřední výbor. Ten je svolán na sobotu 20. října. Původní termín měl být až v prosinci, ale širší komunistické vedení se rozhodlo udělat výjimku a uspořádat ho dříve. Ústřední výbor je nejvyšším orgánem KSČM mezi sjezdy, schází se obvykle jednou za čtvrt roku.

Vojtěch Filip by při něm mohl skončit. „Nedospěje-li se k závěru tam, řada regionů i jednotlivých členů ústředního výboru signalizuje, že budou žádat mimořádný sjezd. Podle stanov by se musel konat do dvou měsíců,“ upozorňuje Skála. Sám tvrdí, že ambice získat post předsedy nemá.

Podle mluvčí strany Heleny Grofové se ústřední výbor koná kvůli vyhodnocení výsledků komunálních a senátních voleb. Na setkání širšího vedení strany v prosinci by měli straníci probírat volby do Evropského parlamentu. A proto se rozhodli témata oddělit. Filip a Skála se utkali letos v dubnu o pozici předsedy komunistů. Skála těsně prohrál. Oba zastupují různé proudy ve straně – Filip je realista, který zvládá politický byznys, Skála zase zastupuje tvrdé jádro strany, které nezapomíná na ideje. Sám o sobě v žertu říká, že je privátní marxista na volné noze.

Po volebním fiasku v komunálních a senátních volbách Skála vyzval předsedu k odstoupení a včera oznámil, že vznikla nová platformy Restart. „Spojila se v ní skupina mladých komunistů, co pod tím názvem působí už od porážky v loňských volbách, a diskusní platforma napříč generacemi, fungující od doby příprav dubnového sjezdu,“ vysvětlil Skála a dodal, že se nejedná o osobní odplatu. „O žádný,politický revanšismus‘ vůči kolegovi Filipovi nejde,“ tvrdí Skála.

Přehodnotit podmínky podpory vlády

Šéf komunistů výzvy k rezignaci odráží s tím, že jsou bezpředmětné. „Bylo mu nabídnuto kandidovat do Senátu ve dvou obvodech, mohl být kandidátem do zastupitelstva hlavního města, odmítl. Asi se bojí voličů, kritizovat nestačí, je třeba program,“ odmítá Skálovu kritiku Filip.

Bývalý místopředseda strany by také chtěl přehodnotit podmínky, za kterých komunisté podporují vládu Andreje Babiše. „Hrbíme se ve stínu vlády. Premiér se nám za to posmívá,“ myslí si Skála.

Z vedení strany zatím nikdo veřejně proti předsedovi komunistů Filipovi nevystoupil. Naopak zaznívají hlasy proti vnitřním rozbrojům, které Skála svým otevřeným apelem vyvolává. „Výsledky komunálních voleb si zhodnotíme v první řadě v regionu. Odstoupení předsedy rozhodně není na programu dne,“ napsala LN Miloslava Vostrá, poslankyně a členka výkonného výboru KSČM.

Skálovu výzvu odmítl i komunistický poslanec Jiří Dolejš, který si myslí, že by se strana měla dívat spíše do budoucnosti a přestat řešit spor, zda se přiklonit k jednomu, či druhému aktérovi.

„Upřímně, sundávat předsedu je hloupé zadání – správné by bylo najít lepšího a hlavně perspektivnějšího. Takového najít bude těžké i za ty dva roky,“ reagoval Dolejš. A dodal: „Palba na štáby bez rozmyslu by vedla jen k dalšímu propadu.“ Má to od Skály a dalších za neodpovědné. „Když změna, pak jedině k lepšímu a připravená,“ uvedl.

Filip výsledky voleb o víkendu označil za odraz současné situace společnosti i toho, že KSČM postavila asi o 300 kandidátek méně než před čtyřmi lety. Očekává nicméně lepší výsledek v celostátních a evropských volbách.