V očkovacích centrech pomohou praktici a ambulantní specialisté. Požadují ale očkování, to se nestihne včas

Praha Přestože vakcíny není v Česku dost, horečné přípravy velkokapacitních očkovacích center, jimiž mohou protéct tisíce lidí denně, už běží. Měly by rychle zvedat míru proočkovanosti v zemi a zároveň ulevit nemocnicím od podzimu sípajícím pod náporem covidových pacientů. Vedle praktických lékařů mají ve velkých centrech jako personál působit i ambulantní specialisté.

Těch je v republice podobně jako praktiků okolo pěti tisíc, což by byla pro zatím personálně hladovějící velkokapacitní centra velká vzpruha. I na ambulantní specialisty ale dopadl negativně covid, přišli totiž o pacienty, a tím také o peníze. Zasloužené odměny pro zaměstnance nemocnic po jarní vlně je zcela minuly. „Nepřijde mi fér nechávat ambulantní sektor v nejistotě,“ říkal už koncem listopadu pro Lidovky.cz prezident lékařské komory Milan Kubek.

Se zapojením specialistů počítají jak centrální složky státu, tak vedení krajů, které už „své“ ambulantní specialisty vyzývá, aby přispěli svou troškou do vakcinačního mlýna. Sdružení ambulantních specialistů (SAS) už vyzvalo členy, aby při očkování obyvatelstva vypomohli, a krajům pomáhá tuto pomoc organizovat. Jenže jak upozorňuje předseda SAS Zorjan Jojko, mají ambulantní specialisté pro zapojení do očkovací kampaně jasnou podmínku – musí být imunní. Tedy naočkovaní nebo po prodělaném covidu.

V případě zatím nejpočetnější vakcíny od amerického Pfizeru to znamená čekat ještě 14 dní po druhé dávce. Připočtěme k tomu rozestup 28 dnů mezi dávkami a lékař musí jít na první dávku měsíc a půl před nástupem do očkovacího centra. S otevřením rezervačního systému zdravotníkům 26. ledna budou ti první z nich připraveni až v půlce března.

Jelikož provoz velkokapacitních center bude ležet na bedrech krajů, budou to právě ony, které budou specialisty k výpomoci zvát. Kardiolog Jojko však upozorňuje, že přístup krajů je zatím nepochopitelně vlažný. „Divím se, že některé kraje dělají velké výzvy pro zdravotníky, aby se zapojili. Ale vůbec nezačaly pracovat na proočkovanosti ambulantních specialistů. Samy si tím blokují cestu, abychom jim mohli pomoci. Je to případ třeba Moravskoslezského kraje,“ řekl pro Lidovky.cz pražský lékař.

Sdružení, jež vede, má na svých stránkách pro specialisty vyvěšenou tabulku s kontakty na jednotlivé kraje, pokud by se v nich chtěl někdo zapojit. Velká část seznamu ale zeje prázdnotou. Kontaktní informace vyplnilo jen pět ze čtrnácti krajů, jedním z pětky je navíc severní region, jehož přístup Jojko kritizuje. Upozorňuje také, že některé kraje centra kvůli nedostatku vakcíny zatím rozjet neplánují.

Podle odpovědí za dotazy serveru Lidovky.cz má vedení Moravskoslezského kraje za to, že o své očkování se mají starat zdravotníci především sami. Ústy své mluvčí Nikoly Birklenové se kraj odkazuje na sdělení ministerstva zdravotnictví, jež zdravotníky směruje na jejich vpuštění do rezervačního očkovacího systému 26. ledna. „S pomocí ambulantních specialistů na očkovacích místech počítáme a moc si vážíme jejich ochoty se zapojit. Samozřejmě pokud nám budou chtít pomoci, budou muset být sami očkováni,“ řekla Birklenová.

Podle Zorjana Jojka mají navíc ambulantní specialisté potenciál očkovat, podobně jako praktici, přímo ve svých ordinacích. Některé obory jsou totiž očkovat už zvyklé – například ORL, alergologie či plicní. Zapojit se ale mohou i další. „Umím si představit, že pacienta naočkuje klidně gastroenterolog,“ míní předseda SAS. Pro české očkovací kapacity by to mohla být příjemná pomoc.

Na druhou stranu by museli specialisté tato očkování provádět mimo svůj obvyklý harmonogram – na rozdíl od praktiků, kteří zvládnou naočkovat během dne deset lidí, aniž by jim to zpomalilo pracovní proces.

Pozapomenutí specialisté

Finanční sanace zdravotnictví minulý rok samozřejmě pomohla i ambulantnímu sektoru. Podle Jojka zafungovala kompenzační vyhláška dobře a mnohé obory podle něj zachránila před ekonomickou katastrofou.

Ambulantní specialisté provozují vlastní ordinaci a vydělávají si tak, že zdravotním pojišťovnám vykazují určité bodové skóre. Každý úkon je přitom hodnocen jinou bodovou hodnotou. Před nástupem covidu za jeden vykázaný bod inkasovali 1,07 korun.

Covidové sazby už byly vyšší – interna se zvedla na 1,15 korun, kardiologie na 1,16 korun a ORL až na 1,21 korun. Na rozdíl od praktických lékařů nemají své „stádečko“ zapsaných pacientů, kteří představují určitou míru jistoty. A pokud lidé za covidových časů ke specialistovi vyloženě nemuseli, zůstali doma.

Jojko přiznává, že některé obory jsou na tom stále špatně. Jedná se hlavně o ty, jejichž výkon je spojen s výrazným fyzickým kontaktem s pacientem. To je příklad už zmíněného ORL, ale třeba také všech rehabilitačních oborů. Ty všechny zaznamenaly výrazný propad v návštěvnosti, což se logicky odrazilo v množství vykázaných bodů. „Kompenzační vyhláška a její komunikace fungovala správně, vznikala ale s optimistickým předpokladem, že druhá či třetí vlna už nepřijde. Určitě ne v takové síle,“ vysvětluje kardiolog.

Jak už bylo zmíněno výše, ambulantním specialistům unikly také mimořádné odměny pro zdravotníky za nasazení při jarní covidové vlně. Ti si mohli za období březen až květen 2020 na odměnách přijít až na 75 tisíc korun.

Předseda SAS sice po žádném okamžitém vypořádání se speciality nevolá, upozorňuje však, že občas na tom byli podobně jako třeba zaměstnanci poliklinik. „Na spoustě místech narazíte na situace, kdy na poliklinice je v zaměstnaneckém poměru zhruba polovina personálu. Zbytek jsou ordinace ambulantních specialistů,“ říká Jojko. Takový lékař pak na odměnu od státu nedosáhne, sestra přes chodbu, kterou poliklinika zaměstnává, už ale ano.