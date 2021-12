Kulhánkův rozlučkový tah Chrámovou horou. Svým rozhodnutím vůči Izraeli ovlivní i budoucího ministra

Česká diplomacie udělala překvapivý tah. Spolu s Maďarskem se ve středu stala vůbec poprvé jedinou zemí Evropské unie, která na půdě OSN hlasovala proti přijetí rezoluce „Jeruzalém“ popírající židovské vazby na jeruzalémskou Chrámovou horu. A to tím, že ji nazývá výhradně muslimským názvem al-Haram aš-Šaríf.

Spor o názvosloví v rezolucích OSN se táhne už od roku 2015, avšak česká vláda – navzdory nátlaku sněmovny – k tak razantnímu kroku, jakým je ono středeční jasné „ne“, nikdy dříve nepřistoupila. Volila spíše opatrnější vzkazy, například zdržení se hlasování. Tak tomu mělo být i tentokrát, ale nebylo.

„Původně měla ČR záměr zdržet se při hlasování. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek však rozhodl o přitvrzení pozice a to tak, že ČR hlasovala proti rezoluci,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí české diplomacie Eva Davidová. Z české strany tak podle ní došlo k vyjádření dlouhodobě konzistentní pozice k názvosloví Chrámové hory, podpořené právě i usnesením sněmovny z roku 2016, týkajícím se historické vazby mezi židovským národem, Zdí nářků a Chrámovou horou v Jeruzalémě.

Pro Kulhánka (ČSSD), jenž má v dohledné době předat kormidlo Černínského paláce zástupci nastupující vlády koalic Spolu a PirSTAN, jde o symbolické rozloučení. A také o vyslání jasného vzkazu, kde přesně Česko v blízkovýchodním sporu stojí. „Nejen, že si tím naklonil Spojené státy, které proti rezoluci rovněž hlasovaly, ale navíc si připravil i půdu pro případný velvyslanecký post právě u OSN v New Yorku. V neposlední řadě udělal jistě radost prezidentu Miloši Zemanovi, který je neochvějným zastáncem Izraele,“ sdělil serveru Lidovky.cz diplomatický zdroj.

Svého nástupce v pozici ministra zahraničí, jímž se má zřejmě stát vůči Izraeli opatrnější Jan Lipavský (Piráti), Kulhánek postavil před hotovou věc. Nový šéf české diplomacie bude muset na unijní půdě hájit českou pozici, což zvlášť ve vztahu k některým zemím nebude zrovna záviděníhodné. Podobně narazit by Lipavský mohl i uvnitř Pirátské strany či europarlamentní frakce, jíž je subjekt členem; vybalancovat to pak bude muset i v rámci pětikoalice, jejíž zbylí členové se proizraelskou podporou netají.

Lidovky.cz požádaly Lipavského o reakci na české hlasování, odpověď však do vydání článku neposkytl. Nicméně nedostatek izraelské „příchylnosti“ je tím hlavním, co na pirátském aspirantovi na vládní post aktuálně vadí prezidentu Zemanovi. I proto Lipavský, zvlášť v posledních dnech, ukazuje, že nepatří mezi nepřátele židovského státu – kupříkladu ve čtvrtek zavítal spolu s Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) na chanuku na izraelskou ambasádu. Postoj k problematice Chrámové hory je další kapitolou, díky níž může Lipavský obrousit prezidentovu výtku k jeho osobě.

ODS, jež bude součástí nově jmenované pětikoaliční vlády, Kulhánkův krok podpořila. „Zmíněná rezoluce je jasným důkazem toho, že OSN je pod silným vlivem islámských zemí a nové levice. Je to naprosto nehorázný nepřátelský akt vůči Státu Izrael. Nepovažuji to pouze za provokaci či symbolický krok, který je bez dopadů, nýbrž za útok, který má oslabit Izrael a jeho pozici v mezinárodním prostředí. S postupem české delegace se plně ztotožňuji s ohledem na to, jak blízkým partnerem pro naši zemi Stát Izrael dlouhodobě je, ale i proto, že je to postup objektivní,“ uvedla pro Lidovky.cz pravděpodobná ministryně obrany Jana Černochová (ODS). V podobném duchu se pro Lidovky.cz vyjádřila i šéfka sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Rezoluce je součástí balíku více než deseti rezolucí, který Palestinci každoročně ve Valném shromáždění OSN předkládají k hlasování. Tyto rezoluce mají povahu politických doporučení pro členské státy OSN a nejsou právně závazné.

„Rezoluce Jeruzalém“ byla až do roku 2018 předkládaná k hlasování každoročně jako součást balíku. „Do roku 2015 se text této rezoluce měnil jen minimálně a hlasování o ní tak bylo součástí hlasovací rutiny EU ve Valném shromáždění OSN. Ovšem od roku 2015 se v rezoluci Jeruzalém začala objevovat zmínka jen o al-Haram aš-Šaríff, což je arabský název pro Chrámovou horu,“ objasnila mluvčí Davidová.

Výlučně arabský název pro Chrámovou horu dle ní nezohledňuje důležité židovské a křesťanské vazby na toto svaté místo, což bylo pro ČR od samého počátku problematické. „Proto již od roku 2015 začala ČR v jednáních EU v New Yorku prosazovat užívání dvojjazyčného názvu pro Chrámovou horu, kterým je v angličtině Temple Mount/Haram al-Sharif. Na užívání dvojjazyčného názvu se dohodli ministři zahraničí EU v lednu 2016,“ doplnila mluvčí ministerstva zahraničí.

Z členských států EU se k razantnímu odmítnutí znění rezoluce letos přihlásily jen Česko a Maďarsko, řada unijních zemí se hlasování zdržela – například Německo, Rakousko, Dánsko, Nizozemsko, Bulharsko, Slovinsko i sousední Slovensko. Ke stejnému postupu se uchýlilo i Spojené království.

Byť má v současnosti celý Jeruzalém pod kontrolou Izrael, část, kde leží Chrámová hora, do roku 1967 ovládali Jordánci. Po šestidenní válce v roce 1967 byla správa nad Chrámovou horou svěřena jordánské muslimské radě Vakf. Smlouva mezi Vakf a Izraelem měla zaručit všem volný přístup na Chrámovou horu. V současnosti Vakf reguluje přístup nemuslimů na horu a také jim zcela zakazuje se tam modlit. Izraelci i Palestinci chtějí místo bezpodmínečně ovládnout a tím jsou jakákoli mírová a diplomatická řešení stále v nedohlednu.