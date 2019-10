Provoz dálnice D1 na Benešovsku byl obnoven. Při tragické nedělní nehodě uhořel řidič

Psáře (Benešovsko) Na dálnici D1 na Benešovsku byl po nedělní hromadné nehodě ve směru na Brno v pondělí v podvečer obnoven provoz druhým pruhem. Kvůli kluzké vozovce je ale v úseku omezena rychlost na 80 kilometrů v hodině, řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Při nedělní havárii cisterny a čtyř osobních aut jeden řidič uhořel, deset lidí ošetřili záchranáři.

Směr na Brno byl od dopoledne průjezdný jedním pruhem, druhý byl otevřen v podvečer. „Zprovozňujeme dálnici do dvou pruhů, zůstává tam výstraha na kluzkou vozovku a omezení rychlosti na 80 kilometrů v hodině, řekl kolem 17:00 Rýdl. Na Prahu byla D1 průjezdná, dopoledne se ale i v tomto směru tvořily kolony a problémy byly také na objížďkách.



Cisterna s palmovým olejem se v neděli kolem 19:30 převrátila na bok přes oba jízdní pruhy a začala hořet. Narazila do ní poté čtyři osobní auta, některá se vzňala. Řidič jednoho z osobních aut uhořel. Škoda byla předběžně vyčíslena na deset milionů korun, příčinu policie vyšetřuje.

Kvůli vyteklému oleji vozovka klouzala, tuk byl i v kanalizaci. Při požáru se navíc poškodil povrch dálnice, což obnovení provozu také komplikovalo. Silničáři museli vozovku provizorně opravit, mimo jiné asfaltovali žárem popraskané betonové desky. Poškození v následujících dnech a týdnech posoudí experti, kteří udělají kontrolní vývrty.

„Potřebujeme zjistit rozsah a hloubku poškození cementobetonových desek a z toho vyplyne způsob opravy,“ uvedl Rýdl. Poukázal na to, že jednolitý betonový povrch modernizované D1 je uměle nařezaný na jednotlivé desky a řešením by teoreticky mohla být výměna několika těchto desek. „Je to naše úplně první zkušenost s něčím takovým,“ dodal mluvčí.

Policejní mluvčí Michaela Nováková uvedla, že cisterna měla výjimku z nedělního zákazu jízdy kamionů kvůli převozu rychle kazícího se zboží.