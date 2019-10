Kvůli turecké invazi Kurdové přijali Asadovu podporu. Vládní vojáky vítali jako zachránce

PRAHA Jen týden poté, co Američané začali stahovat své instruktory a elitní vojáky, kteří do té doby na severu Sýrie asistovali místním Kurdům, dosáhli kurdští vůdci dohody o společném postupu se syrským režimem. Aby historické ironie nebylo málo, Kurdové o víkendu jednali se zástupci Damašku na ruské letecké základně v Sýrii.

Jednotky syrských kurdských rebelů YPG se minulý týden krátce po americkém stažení staly terčem rozsáhlé turecké ofenzivy. Po několikadenní smršti komentářů, že se takto Kurdové stali obětí další americké zrady, se v neděli situace dramaticky změnila a v pondělí agentury přinášely první zprávy o postupu syrské armády vstříc tureckým invazním jednotkám k severní hranici. Na mnoha místech, kde si Kurdové šest let vládli de facto sami, vítali vládní vojáky coby zachránce a osvoboditele.

Dramatické zvraty posledních dní jsou však jen dalším dějstvím složité mezinárodní hry kolem Kurdů, v níž často není zcela jasné, kdo je zrádcem, kdo zrazeným a kdo případně naplňuje obě tyto role zároveň. Někdy tyto role nejde navzájem odlišit.



Havel nebo Chomejní

„Václav Havel byl první hlavou státu, která mě přijala,“ vysvětlil mi v roce 2002 v severoiráckém Kurdistánu tamní povstalecký vůdce a pozdější, „postsaddámovský“ prezident Iráku Džalál Tálabání, proč mě coby českého novináře přivítal s fotkou Havla pod sklem pracovního stolu a pro jistotu i na knihovně za svým křeslem.

Zanedlouho jsem se od místních kousavých pozorovatelů kurdské politické scény dozvěděl, že kdybych byl z Ruska, Tálabání by si na mě asi připravil nějakou revoluční symboliku, a pokud by k němu dorazila delegace z Íránu, vítaly by ji kaligraficky vyvedené citáty ajatolláha Chomejního.

Zčásti nadsazené výroky se týkaly nedůležité epizody, výstižně však ukazují mechanismy, jimiž se po dekády musejí řídit kurdští politici. Ať už ti v Iráku, Íránu, Turecku, nebo Sýrii, vlastně vždy hledají ochotně naslouchající uši reportérů, ale hlavně politiků a zpravodajských důstojníků rozhodujících o tocích peněz a zbraní na blízkovýchodní bojiště.



Amerického prezidenta Trumpa lze tedy v etické rovině pranýřovat za opuštění nedávných kurdských spojenců na severu Sýrie. Kurdové se ale sami nechovají méně pragmaticky – i pro ně je ideová spřízněnost s momentálními spojenci samozřejmě výhodou, pokud však žádnou takovou shodu nelze najít, prostě se o ideálech nehovoří. A za přehozením výhybky od Američanů k Asadovi, potažmo Rusům, v rozmezí jediného týdne nelze nic jiného hledat.

Pozice nástroje v mezinárodních střetech je Kurdům dobře známá. Zatímco Saddám Husajn v 80. letech podporoval íránské Kurdy v boji proti nově vzniklému náboženskému režimu v Teheránu, iráčtí Kurdové se těšili podpoře z Teheránu. Ne vždy byli jen pasivní obětí.

V létě 1996, ještě hluboko v éře Saddámova režimu, americká CIA spřádala plány na svržení iráckého diktátora a sázela na klíčovou účast Kurdů, jak těch z Tálabáního Vlasteneckého svazu Kurdistánu (PUK), tak z Demokratické strany Kurdistánu (PDK), vedené Masúdem Bárzáním. Namísto pochodu na Bagdád však přišlo něco zcela opačného – Bárzání pozval do kurdské autonomie Saddámovu armádu, aby mu pomohla zpacifikovat konkurenty z PUK.

Američané horko těžko stačili z Kurdistánu evakuovat své lidi, což vedlo k převažujícímu dojmu, že i tehdy USA své kurdské spojence nechaly na holičkách. Z pohledu Tálabáního tomu tak možná bylo, list New York Times však psal o „kurdském vůdci, který zradil CIA“, a měl na mysli Masúda Bárzáního. „Bylo to správné rozhodnutí,“ řekl mi i po letech tento politik, později prezident kurdské autonomie v Iráku. „Vycházelo z toho, že Tálabání si tehdy na pomoc proti nám pozval íránskou armádu. Bez toho bychom nikdy nedovolili Saddámovým silám do Kurdistánu vkročit.“

I Turci Kurdy berou. Někdy

Současné dění na severu Sýrie navozuje dojem, že Turci jsou vedeni nenávistí ke Kurdům jako takovým, nejeden politik varuje před genocidou a srovnává dnešní události s masakry, jichž se před sto lety Turci dopouštěli (mimochodem i za asistence Kurdů) na Arménech.

I Ankara je však ve strategických úvahách povznesena nad etnické rozepře. Když například v 90. letech podnikala vpády na území severního Iráku, aby tam – stejně jako nyní v Sýrii, i v Iráku to bylo bez souhlasu jeho vlády – likvidovala tábory „teroristů“ z turecké Strany kurdských pracujících (PKK, dnes spojenec syrské YPG), Turkům v tomto tažení zdatně asistovali právě místní kurdští bojovníci. Podle kurdských médií to tureckou státní kasu stálo desítky milionů dolarů.

Kurdové, rozdělení po první světové válce umělými hranicemi do několika států, tak mají na mezinárodní šachovnici své hodně důležité místo. Jak se ale opět ukazuje v Sýrii, pojí se s tím často velmi vysoká cena.

Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha.