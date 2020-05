Laboratoře končí s testy na covid-19 kvůli státem stanovené ceně. Prymula ji bude chtít přepočítat

Praha Cenový strop pro testy na koronavirus pro samoplátce ve výši 1674 korun vyvolal vlnu nevole ze strany laboratoří. Podle Kamila Doležela, předsedy jejich asociace QualityLab, je státem stanovená částka nízká a nepokryje náklady spojené s odběry. Řada laboratoří proto s prováděním testů končí.

Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) reakce části laboratoří překvapila. „Té kritice nerozumím. Cena, kterou jsme nastavili pro samoplátce, odpovídá dosavadním úhradám od zdravotních pojišťoven za provedené testy. Doposud jsem nezaznamenal od laboratoří, že by náklady nepokryly,“ uvedl pro server Lidovky.cz.

Jeho náměstek, epidemiolog Roman Prymula však připustil, že problém s nízkou cenou mohou mít například malé laboratoře a měl by se řešit. „Snížení maximální částky za testy mělo pomoci lidem, kteří si stěžovali na vysoké ceny. Jsem pro to, abychom to překalkulovali, protože není v našem zájmu, aby laboratoře netestovaly,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Podle Vojtěcha je však v Česku stále zhruba sto míst, které nadále testují a nemají s cenou problém, kapacity na testování jsou a masivní výpadky odběrových míst neevidují. I on však uvedl, že nemá problém se s laboratořemi znovu pobavit o případném „překalkulování“.

„Cena byla vykalkulovaná na základě debaty s odborníky a s lidmi, kteří jsou z oblasti laboratoří. Ať laboratoře dají na stůl detailně po položkách svoje náklady a můžeme se na to podívat,“ řekl Vojtěch serveru Lidovky.cz.

Asociace cestovních kanceláří nicméně tvrdí, že podle jejích informací je nákladová cena testu 350 korun. Její šéf Jan Papež již dříve uvedl, že akceptovatelných by bylo pět set korun.

Ministerstvem stanovených 1674 korun má jít laboratoři, která vzorky zpracovává, pokud dělá i odběry, dostane 82 korun navíc.

Podle Doležela to však nestačí. „Kalkulace ceny by měla zahrnovat mimo jiné náklady na provoz odběrového místa včetně odběrové sady pro výtěr, kompletní výbavu ochrannými pomůckami pro personál, náklady na nájem nebo zřízení speciálního odběrového pracoviště, náklady na transport vzorku do laboratoře včetně transportního média,“ řekl Doležel.

Sankce až 10 milionů

Do ceny vyšetření vzorku je podle něj potřeba navíc připočítat náklady na pořízení přístroje, který stojí v plně automatizované verzi 3,6 milionu korun, a vyšetřovací sadu pro každý vzorek.

Pokud by si nemocnice účtovaly za test více, než kolik stanovuje předpis ministerstva, bylo by to podle Vojtěcha bezdůvodné obohacení, které může být trestáno. „Dodržování kontroluje specializovaný finanční úřad, a pokud by došlo k porušení, jsou tam finanční sankce až deset milionů korun,“ řekl ministr serveru Lidovky.cz.

Některé nemocnice, například z Plzeňského kraje, už ohlásily, že kvůli cenovému stropu pozastavují testování. „Vyšetření za tuto cenu nám v tuto chvíli nejsou naše partnerské laboratoře schopné poskytnout. Jejich ceny jsou o několik stovek vyšší. Nemáme tak kam posílat odebrané vzorky ke zpracování, a tudíž jsme nuceni službu pozastavit, nebo možná i definitivně ukončit,“ řekl mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

Omezení počtu odběrových míst zvažují nemocnice Královéhradeckého kraje, s testy skončila také Kroměřížská nemocnice.