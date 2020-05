Prymula v pondělí mluvil s Babišem o svém pokračování na ministerstvu. Ještě budeme jednat, uvedl

PRAHA Očekávaná schůzka mezi epidemiologem Romanem Prymulou a premiérem Andrejem Babišem (ANO) proběhla podle zdrojů serveru Lidovky.cz tajně od pondělních jedenácti hodin. Zdá se však, že byla spíše informativní a o setrvání Prymuly na ministerstvu zdravotnictví ještě není rozhodnuto.

„Ještě budeme jednat,“ odpověděl stručně Roman Prymula na dotazy serveru Lidovky.cz. Babiš na otázky okolo setkání s Prymulou do vydání textu nereagoval. Podle zdrojů serveru Lidovky.cz z Úřadu vlády si obsah rozhovoru s epidemiologem nechal premiér pro sebe. Jednání by měla podle náměstka resortu zdravotnictví pokračovat ještě v tomto týdnu.

Prymula v pátek oznámil, že zvažuje svůj konec ve vládních strukturách k 31. květnu. Pro své setrvání si údajně stanovil některé blíže nespecifikované podmínky. Zřejmě nejvýraznější muž koronavirové krize v Česku nejprve krátce zastával post šéfa Ústředního krizového štábu a později mu byl na starost dán projekt chytré karantény, který má pomoci hygienikům vyhledávat kontakty nakažených lidí.

Právě s tím může souviset Prymulova nespokojenost. V otevřeném dopise kritizovali hygienici z deseti krajů chytrou karanténu jako neefektivní a brzdící jejich klasická epidemiologická šetření. Projekt naopak podpořila kupříkladu pražská hlavní hygienička Zdeňka Jágrová.

Jednání o Prymulově odchodu přichází v době, kdy se vláda poprvé od vyhlášení nouzového stavu odchýlila od doporučení odborníků. Epidemiologové, konkrétně tým Rastislava Maďara, doporučovali mírnější tempo rozvolňování, zatímco vláda proces naopak urychluje. Prymula serveru Lidovky.cz už dříve řekl, že souzní s názory svých kolegů.

O odchodu mluvil i dříve v rozhovoru pro Lidovky.cz. „Už jsem plánoval se s postem náměstka na ministerstvu zdravotnictví rozloučit a vrátit se do vědeckého života. Tato úvaha se náhle zastavila. Nechci tvrdit, že mě současný stav baví, ale profesně se o něj samozřejmě zajímat musím. Epidemiologie je obor, který jsem dominantně studoval a věnoval se mu po celý život. Takže tomu nyní musím dát maximum. Na druhou stranu má všechno svůj konec a i tato éra za mnoho měsíců skončí,“ řekl v polovině dubna.

„Těším se moc na návrat k vědě a výzkumu. V současném zápřahu je to složité. Velmi mi vadí, že se do odborného procesu dostává velmi intenzivně politika, navíc i masmédia hrají různé politické hry. Nebývale to znepříjemňuje práci a je to popravdě řečeno kontraproduktivní. Ve vědě totiž nejsou odpovědi nikdy zcela jasné. Že to, co platí jeden den, musí platit v těch nadcházejících, je mylná představa. Musíme prostě reagovat na vývoj situace, jinak bychom byli směšní,“ dodal Prymula.