Babiš nabídl Prymulovi místo zmocněnce na Úřadu vlády. Dohlížet by měl na zdravotnické projekty

PRAHA Po několika vzkazech přes média mezi ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a jeho náměstkem Romanem Prymulou se objevilo překvapivé řešení. Premiér Andrej Babiš nabídne epidemiologovi, který už se chystal státní služby opustit, místo zmocněnce pro zdravotnictví na Úřadu vlády. Prymula místo údajně přijal.

Premiér o své nabídce nejvýraznějšímu muži koronavirové krize v Česku řekl serveru televize TN.cz. „Nechci lhát, ale asi musím potvrdit, že to není jen spekulace,“ řekl Babiš serveru.

Na Úřadě vlády by tak vznikl nový post. Obdobně už tam funguje deset zmocněnců, mimo jiné pro sport, jadernou energetiku, lidská práva či informační technologie a digitalizaci.

Podle zdrojů serveru Lidovky.cz z vládních kruhů by se mělo jednat o pozici, z níž by Prymula dohlížel na různé zdravotnické projekty zaměřené na osvětu a prevenci. Včlenit by se měl také přímo do struktur Úřadu vlády.

Podle informací serveru Lidovky.cz Prymula Babišovu nabídku předběžně přijal. K vytvoření nového postu na Úřadu vlády pro známého epidemiologa již údajně vzniká dokument, který by měla vláda dostat na stůl v pondělí. Prymula ani Babiš v době vydání textu na dotazy nereagovali.

Animozita mezi Prymulou a Vojtěchem

Roman Prymula tento týden oznámil, že zvažuje svůj odchod z ministerstva k 31. květnu. O svém setrvání jednal právě s Babišem, po němž chtěl prý splnit dvě blíže nespecifikované podmínky. Babiš se ve středu v rozhovoru pro server iDnes.cz nechal slyšet, že Prymulovi nějaké místo na Úřadu vlády nabídne, jelikož ho považuje za schopného odborníka.



Podle premiéra si ministr s epidemiologem lidsky nesedli. Pro některé lidi, kteří Prymulu osobně znají, je ale jeho jednání překvapením. „Sleduji sebevraždu v přímém přenosu a nevím, co si o tom mám myslet,“ řekl serveru Lidovky.cz jeden z bývalých blízkých Prymulových spolupracovníků, který si nepřál být jmenován.

Podle něho animozita mezi ministrem a jeho náměstkem byla dlouhodobá. Vojtěch do na rezort zdravotnictví přišel jako nováček, zatímco Prymula už by se dal považovat za zkušeného „harcovníka“. Nepomohl ani fakt, že díky mixu kompetencí a agend, které pod náměstka pro zdravotní péči Prymulu spadají, je jednou z nejmocnějších postav na ministerstvu.

Jeden z nejmenovaných vysoce postavených Prymulových kolegů na ministerstvu serveru Lidovky.cz popsal styl práce epidemiologa jako „velice suverení a individualistický“. Dodal také, že ho řada pracovníků rezortu zdravotnictví nepovažuje za týmového hráče.