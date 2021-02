Látkovým rouškám odzvonilo, přichází ‚doba respirátorová‘. Sociálně slabší dostanou zdarma chirurgické ústenky

Praha Na veřejná místa od čtvrtka jen s respirátorem či nanorouškou, rozhodl v pondělí pozdě večer kabinet. Alternativou jsou dočasně i dvě chirurgické roušky. O zpřísnění ochrany dýchadel pro osoby starší patnácti let, ke kterému mělo původně dojít už v úterý, informoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). „Slibujeme si od toho omezení nákazy a jejího šíření,“ řekl po několikahodinovém jednání.

Povinnost respirátorů bude všude tam, kde proudí davy. Tedy ve veřejné dopravě, v obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách, v ambulancích, čekárnách, na letišti i v domovech pro seniory. Nosit se budou i v autech, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti.



Výjimky budou platit podobně jako doposud u klasických roušek, například pro malé děti, školky, soudce nebo sportovce. „U dětí je možné, aby nosily chirurgické roušky. A to i tam, kde jsou jinak povinné respirátory. Není už ale možné, aby nosily roušky ušité ze záclon a jiné podomácku vyrobené pomůcky,“ dodal Blatný.

Kde nasadit respirátor? v obchodech a službách

ve veřejné dopravě, na zastávkách i na letištích

v nemocnicích a lékárnách, pobytových sociálních službách

na úřadech

v autech, v nichž nejedou členové jedné domácnosti

Textilním rouškám tak po roce definitivně odzvonilo. Od prvního března skončí podle vládního nařízení všude, nahradí je ty chirurgické. Zájem o koupi respirátorů byl v pondělí enormní, někde byly dočasně vyprodané. Podle obchodníků ale výpadky dodávek nehrozí, není důvod k panice. Lékárny zásoby postupně doplní.

Cena jednoho respirátoru se pohybuje do dvaceti korun, chirurgická maska vyjde na polovinu.

Za porušení nařízení hrozí pokuta až deset tisíc korun, policie ale často spoléhá na domluvu.

Kontrolovat a pokutovat případné porušení vládního nařízení budou policisté, ochranka v obchodech ani revizoři v hromadné dopravě takové pravomoci nemají. V případě, že někdo ale nebude mít předepsanou ochranu dýchacích cest, ochranka obchodu ho dovnitř nevpustí, zaznělo unisono ze supermarketů.

Žádné novinky v souvislosti s novým nařízením nepřipravuje ani pražský dopravní podnik.

„Spoléháme na spolupráci s policií,“ řekl v pondělí v ČT šéf metropolitní veřejné dopravy Petr Witowski. Cestující nicméně budou při nástupu do metra, tramvaje či autobusu informováni prostřednictvím nálepek, hlášení i plakátků.

Nadále bude platit, že prostor okolo řidiče bude uzavřený páskou, ve vozech se i díky počasí bude více větrat.

Snižování kapacity dopravní podnik podle Witowského nechystá, nadále bude jezdit podle poloprázdninového režimu. A to i přes to, že obsazenost je nyní ani ne poloviční. Metro jezdí podle ředitele podniku na čtyřicet procent kapacity obsazenosti, autobusy a tramvaje na maximálně 47 procent.

Velké změny neplánuje ani dopravní podnik v Hradci Králové, kde i nadále budou revizoři pouze dohlížet na dodržování nařízení.

„V zásadě bude postup jako dosud, to znamená revizor upozorní cestujícího ve voze MHD na dodržování nařízení o patřičné ochraně úst a nosu,“ uvedl mluvčí podniku František Meduna. Policii volají revizoři jen ve vyhrocených situacích.

Roušky zdarma pro chudší

Pro sociálně slabší, kteří si nemohou dovolit nákup respirátorů či jiných vládou určených ochran úst, budou rozdávat chirurgické roušky zdarma potravinové banky.

Správa státních hmotných rezerv by jim měla dodat 7,5 milionu kusů, přičemž se počítá s balíčkem 50 roušek na osobu. Ve hře je i poukaz na respirátor zcela zdarma.

Návrh ministerstva práce v pondělí vláda odsouhlasila. Materiál by měli ještě dnes rozvážet hasiči. „Cílem ministerstva je kromě roušek distribuovat také respirátory,“ řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní to bude záviset na zásobách ve státních rezervách. Prioritou je ale dodat respirátory do škol.

Ochranné pomůcky by měly dostat chudé domácnosti, třeba osamělí senioři, početné či neúplné rodiny i lidé bez přístřeší, z nocleháren, ubytoven, azylových domů a ghett. Podle odhadu by to mohlo být 143 tisíc lidí. Tolik jich dostává příspěvek na živobytí. Téměř dvě pětiny příjemců tvoří děti a čtyři procenta lidé nad 65 let. „Předpokládá se distribuce jednoho balení – 50 kusů roušek – na jednu osobu,“ uvedlo ministerstvo v návrhu.

Distribuce bude probíhat prostřednictvím 15 potravinových bank a jejich centrálního skladu. Ochranné pomůcky se dále budou distribuovat prostřednictvím zhruba tisícovky sociálních partnerů přímo k potřebným lidem v nejrůznějších sociálních skupinách, například v zařízeních sociálních služeb, azylových domech, intervenčních centrech, noclehárnách, centrech denních služeb a podobně. Poskytovat by je měli i terénní pracovníci.

Možnost odběru z potravinových bank budou mít i obce, které mohou zajistit distribuci pro ostatní potřebné občany, jako jsou senioři či osamělí lidé v hmotné nouzi.

Pro všechny ostatní budou požadované typy ochrany dýchadel cenově dostupné. Respirátory mají totiž úlevu od daně, ceny chirurgických roušek rovněž nestoupají. Musejí být ale dvě, neboť hůř přiléhají k obličeji, a tím vystavují riziku svého nositele.

„Je to argument pro užití respirátorů, rouška chrání hlavně okolí, respirátor i vás,“ dodal ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Delší trvanlivost

Běžný uživatel nemusí respirátor měnit tak často jako zdravotník. Ačkoli se uvádí, že se musí měnit po osmi hodinách, při jen občasném nošení ale vydrží mnohem déle.

„Pokud má člověk dva, jež střídá a nechává vysychat, vystačí mu každý až na měsíc,“ řekl Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd. Při běžném pohybu venku za účelem nákupu či přepravy MHD člověk neschytá takovou virovou nálož, jako se to děje lékařům či sestrám. U nich není možné, aby respirátor vnímali jinak než jako pomůcku výhradně jednorázovou, podotkl Ždímal v ČT.