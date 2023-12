Už budeme platit jen za vyléčení, hlásí šéf VZP. Nezačnou si ale nemocnice své pacienty vybírat?

České zdravotnictví trpí dlouholetým nešvarem: platí nemocnicím bez ohledu na to, jestli léčí dobře. To by se mělo změnit, tvrdí šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek. Od příštího roku proto nabídne části nemocnic speciální úhrady, které budou kvalitu péče zohledňovat. „Bude to velmi jednoduché – už nebudeme špitálům platit za léčení, ale za vyléčení,“ popisuje Kabátek.

Pokud bude nemocnice léčit komplexně a bez komplikací, budou pro ni tyto úhrady výhodné. Vydělá na nich mnohem víc než na klasické platbě podle úhradové vyhlášky. „Pokud se ale zdravotní stav pacienta zhorší kvůli chybnému postupu lékaře či infekci, půjdou všechny vícenáklady na vrub nemocnice. Od nás už špitál nedostane navíc ani korunu,“ dodává šéf pojišťovny.