Říznutí do nemocnic. Snahu nejmocnější pojišťovny je třeba podpořit, ale také kontrolovat

O reformu založenou na hodnocení nemocniční péče dle exaktních kritérií se snažilo mnoho ministrů, nepochodil žádný. Ředitelé nemocnic i lékaři jsou v zásadě i proti publikování dat, která velmi hrubě vypovídají o jejich práci. Zkrátka, bojí se, že by se na některé z nich hledělo kriticky, protože by bylo vidět, že vykazují podprůměrné výsledky.

Cestou odměňování za rychlost a kvalitu vyléčených se chce vydat nejmocnější zdravotní pojišťovna v zemi.

Podaří-li se jí to a podaří-li se jí uzavřít některá uměle udržovaná pracoviště, bude to jen dobře. Ostatně, na posuzování medicíny z hlediska poměru náklady/výnosy není nic špatného, když to není klíčové kritérium. Zdroje máme omezené, a proto stojí za to přemýšlet o každé koruně.

Kontrola však musí fungovat. Vzpomínáme, jak cenu za nejlépe hospodařící nemocnici v zemi svého času získal neblaze proslulý, a později odsouzený ředitel Vladimír Dbalý.