Zemřel legendární alkoholik Čurda, proslavil se jízdou s osmi promile

Informaci potvrdil Jaromír Hrubý, starosta Stružince, pod který Tuhaň spadá.

„Včera jsem byl informován, že se stala tragická událost, kdy byl pan Čurda nalezen mrtev. Ale jestli se to stalo přímo včera, nebo některý z předchozích dní, mi nikdo neřekl,“ přibližuje Hrubý.

Život Milana Čurdy připomínal tragikomedii. Možná nejslavnější český alkoholik, který v roce 2005 nadýchal po nehodě svého fekálního vozu osm promile alkoholu, se těšil statusu bizarní celebrity.

Jeho tvář pronikla i na etiketu piva, má heslo na Wikipedii a obohatil český slovník o slovo „zčurdovat se“ neboli opít se do němoty.

„Pro naši obec to bylo zpestření, zvýraznění našeho jména. Stružinec, potažmo Tuhaň nikdo moc neznal, ale když se řeklo Čurda, každý si hned vzpomněl. V tomto duchu nás zviditelnil, ale ne úplně tak, jak by si člověk přál,“ pokračuje starosta a zmiňuje, že Čurda nebyl zrovna vzorným občanem.

„Přiživoval se tím, že byl slavný a lidi ho za to obdivovali. Byl to ale podivín, samotář. Bohužel ne vždy se v obci choval úplně ukázněně. Byly tam nějaké drobné krádeže... Choval se prostě jako bezdomovec,“ shrnuje Hrubý.

Záchrana byla blízko

Obec se šestapadesátiletému Čurdovi snažila pomoci, ale bez výsledku. „Spousta věcí mu byla laxní. Ačkoliv jsme se mu snažili pomoci v rámci lomnické sociálky a snažili jsme se mu zajistit ubytování, on nikdy nechtěl nikam jít,“ říká Hrubý. „Shodou okolností letos souhlasil s tím, že by se nechal přemístit do nějakého azylového domu, ale už to nestihl. Naše snaha tak přišla vniveč.“

Milan Čurda žil poslední roky v karavanu na soukromé louce v Tuhani, kde byl i tváří zdejších trhů. Předtím bydlel v garáži, o kterou ale v exekuci přišel.

„Můj jediný úkol teď je přežít zimu, ty velký mrazy. V noci tu mám pod nulou, všechno tekutý je do rána zmrzlý,“ svěřil se před dvěma lety Čurda reportérovi MF DNES.

O Čurdu se tehdy staral jeho strážný anděl Martin Fišer. Daroval mu karavan a nechával ho stát na svém pozemku. Vozil mu sem jídlo a pravidelně doplňoval plynovou bombu, aby si ho mohl ohřívat.

Právě v tomto karavanu zřejmě vydechl Čurda naposledy. Podle starosty zatím není jasné, co Čurdovu smrt způsobilo. „Policie mi neřekla detaily, jestli umrzl, nebo to byl násilný čin,“ zamýšlí se Hrubý.

Podle policie zatím není zřejmé, jak Čurda zemřel. „Co bylo bezprostřední příčinou jeho smrti, nyní zjišťujeme,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Jasné není ani to, kdo se postará o Čurdův pohřeb. „Má syna i dceru a bývalou ženu. Jelikož se znám osobně s jeho synem, který také bydlí v Tuhani, nevěřím tomu, že by se nepostaral o pohřeb vlastního otce. Ačkoliv neměli ideální vztahy, pořád ho vnímal jako tátu. Pokud ne, tak to bude muset zařizovat obec,“ zamýšlí se starosta.

Informace o Čurdově skonu rychle obletěla Stružinec a okolí. Pietní místo obec zřídit neplánuje. Podle starosty ale improvizovaná pieta vznikne u Čurdova karavanu. „Občané mu sami nějakou svíčku u karavanu určitě rozsvítí,“ dodává.