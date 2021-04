Letošní duben bude podle meteorologů jedním z nejchladnějších od roku 1941

Praha Až do konce dubna budou teploty v Česku výrazně podprůměrné. Podle meteorologů tak letošní duben pravděpodobně skončí jako jeden z nejchladnějších od roku 1941. Ve výhledu počasí na příští čtyři týdny to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotně podprůměrné by v ČR mělo být celé období od 19. dubna do 16. května.

„Výrazně chladné počasí se očekává až do konce dubna, začátkem května budou teploty stoupat, ale pravděpodobně zůstanou v intervalech slabě podprůměrných nebo běžných hodnot pro danou roční dobu,“ uvedli meteorologové. V tomto týdnu by mělo být nejtepleji v úterý a ve středu, kdy může být až 16 stupňů Celsia, v Čechách ve středu místy i 18 stupňů Celsia. Poté se ale ochladí, o víkendu by se teploty měly pohybovat okolo deseti stupňů.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 19. dubna do 16. května je 11,6 stupně Celsia. Nejchladnější byl právě rok 1941, kdy se průměr dostal pouze na 5,8 stupně. Naopak v roce 2000 to bylo 15,9 stupně Celsia, což je dosud nejvíce. Srážkově by příští čtyři týdny měly být průměrné. „Průměrné budou srážky i v jednotlivých předpovědních týdnech. V důsledku toho bude sníh na horách jen pozvolna ubývat,“ dodali meteorologové. Dlouhodobý průměrný úhrn srážek je ve sledovaném období v Česku 44 milimetrů. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.