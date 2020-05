Lidé budou moci o výplatu dlužné mzdy opět žádat úřady práce, zákon podepsal prezident

Praha Lidé, kterým jejich zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží mzdu, budou moci o vyplacení výdělku opět žádat úřady práce. Umožní to zvláštní zákon, který v pátek podepsal prezident Miloš Zeman.

Další zákony, které prezident podepsal, umožní Národní sportovní agentuře rozdělovat dotace sportovním organizacím už letos, a také dovolí pořadatelům zrušených kulturních akcí odložit vrácení peněz za uhrazené vstupné až na podzim příštího roku. ČTK o tom informoval jeho mluvčí.

Norma o výplatě dlužné mzdy má napravit zákon ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v justici, insolvencích a exekucích, podle něhož se nepřihlíží k insolvenčním návrhům na firmy, které byly podány do konce srpna. Pracovníci tak nyní nemohou o vyplacení dlužné mzdy žádat.



Řešení problému s nevyplácením mezd žádaly odbory. Podle nich se ke svým penězům nemohou dostat ani zaměstnanci podniků, které do úpadku mířily už dřív. Ministerstvo práce má na výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů letos 300 milionů korun. Nepředpokládá, že by suma kvůli úpravě zákona nestačila.

Zaměstnanec má podle platných pravidel právo za určitých podmínek na uspokojení splatných mzdových nároků, které mu firma v platební neschopnosti neuhradila. Rozhodující je termín, kdy věřitelé podali insolvenční návrh nebo kdy se vyhlásilo moratorium před zahájením insolvenčního řízení. Jakmile se úřad práce o platební neschopnosti zaměstnavatele dozví, vyvěsí informace na své úřední desce. Poté mohou lidé o peníze požádat do pěti měsíců a 15 dnů. Získat mohou dlužnou mzdu za tři měsíce. Za měsíc částka nesmí překročit 1,5násobek celostátní průměrné mzdy z předchozího roku.

Sněmovna do vládního návrhu zákona doplnila ustanovení, podle něhož by zaměstnavatelé nemuseli peníze za dlužné mzdy posílat úřadům práce hned v září. Dostali na to tři měsíce. Úřady práce by tak měly částku vymáhat až od konce listopadu.

NSA rozdělí dotace sportovním organizacím už letos

Prezident Zeman v pátek také podepsal zákon, který Národní sportovní agentuře umožní rozdělovat dotace sportovním organizacím už letos, ne až příští rok. Mimořádné příspěvky mají klubům pomoci překonat dopady epidemie koronaviru. Na náhrady majitelům a provozovatelům sportovišť by agentura mohla dostat z vládní rozpočtové rezervy jednu miliardu korun.

Novela počítá se zrychleným převodem části sportovní agendy z ministerstva školství na sportovní agenturu. Podle předchozího zákona měla agentura tuto agendu plně převzít i s rozdělováním dotací až od příštího roku. Zákon agentuře umožní připravit už nyní program zvláštní podpory sportu a peníze i vyplatit. Rozdělování letošních běžných dotací dokončí ministerstvo.

Sportoviště přišla kvůli uzavření v důsledku vládních omezení například o příjmy z pronájmů nebo ze vstupného. Náklady na provoz ale zůstaly téměř stejné a dopady mohou být bez rychlé státní pomoci podle důvodové zprávy fatální. V některých případech může neschopnost sportovních organizací hradit své závazky spojené s provozováním sportovních zařízení způsobit přerušení dodávek energií, vody, tepla, chladu, případně poskytování jiných služeb.

Požadavek na jednu miliardu korun vychází podle dřívějších informací z počtu požadovaných dotací v běžném dotačním programu Můj klub a z údajů o provozovatelích sportovišť z evidence České unie sportu. Průměrná měsíční ztráta na jedno malé sportoviště činí podle agentury 60 000 korun měsíčně.

Dalším Zemanem podepsaný zákon se týká zrušených kulturních akcí. Jejich pořadatelé budou moci odložit až na podzim příštího roku vrácení peněz za uhrazené vstupné. Lidé navíc budou moci požádat organizátory náhradou za peníze o poukaz na náhradní nebo odloženou akci. Předloha má zmírnit dopady koronavirové krize na kulturu a zabránit krachům pořadatelů.

Na odklad vrácení platby za vstupné bude platit do konce října příštího roku takzvaná ochranná doba. Podobný princip vláda využila pro cestovní kanceláře v souvislosti se zrušenými zájezdy. Zákon má podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) chránit vedle pořadatelů i předplatitele. Pokud by žádali vstupné zpět hromadně a ihned, kvůli možnému úpadku organizátorů by o peníze přišli.

Zákon se vztahuje na kulturní akce, které se měly konat do konce letošního října. O poukaz místo vrácení vstupného budou moci zákazníci požádat organizátory do konce března příštího roku. Voucher dostanou nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. V ochranné době budou muset pořadatelé nabídnout náhradní nebo odloženou kulturní akci ve stejné nebo vyšší hodnotě. Pořadatelé budou muset předplatitele vstupného o jejich právech informovat.

Ochranná doba podle předlohy skončí, pokud pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti, nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu. Náhradní akce se bude muset uskutečnit do konce října příštího roku.

Na okamžité vrácení peněz budou mít podle zákona nárok zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé. Ostatní lidé, kteří o poukaz nepožádají, se dočkají vrácení peněz za vstupné nejpozději v polovině listopadu příštího roku.