Začíná registrace na očkování. Lidé starší 80 let se mohou hlásit přes web nebo na telefonní lince

Praha Od 08:00 se lidé starší 80 let mohou začít registrovat na očkování proti covidu. Přihlašování je možné přes internet na webech registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz nebo přes telefonní linku 1221. Pokud přístup k internetu nemají, může je hlásit i někdo blízký nebo pomůže praktický lékař. Od příštího týdne by se mohla spustit také registrace v lékárnách.

Po vstupu na web musí zájemce o očkování zadat své telefonní číslo, na které mu přijde kód pro vstup do další části registrace. Toto dvojí ověření má zabránit tomu, aby systém napadly automatické počítačové programy. Po jeho vyplnění pak zadá jméno, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, název a kód zdravotní pojišťovny, telefonní číslo a volitelně e-mailovou adresu. Vybrat také může preferované očkovací centrum, které nemusí odpovídat jeho trvalému bydlišti.



Kvůli omezené kapacitě center a očekávanému velkému zájmu o očkování většina lidí hned nezíská přímo termín, kdy jim bude vakcína podána. Budou ale zařazeni do pořadníku podle času přihlášení a až centrum termíny pro očkování vypíše, budou pomocí SMS upozorněni, že si je mohou rezervovat. Pak jim systém přidělí rovnou i druhé datum, 21 dnů po první vakcinaci.

V příštím týdnu ministerstvo zdravotnictví plánuje umožnit přihlašování do registračního systému také všem zdravotníkům. Spolu se seniory nad 80 let a dalšími, kteří obývají domovy důchodců a domovy se zvláštním režimem určené lidem s Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi, patří do prioritní skupiny 1A. Dohromady je v ní asi 838 000 lidí, podle vakcinační strategie mají být očkováni v lednu a v únoru.

Od 1. února by se mohli začít k očkování hlásit také všichni ostatní zájemci. Těm už systém bude přidělovat prioritu podle věku, vybraných povolání a vážných nemocí. Ve druhé preferované skupině 1B je tak přes 3,7 milionu lidí. Poté by se mělo dostat i na ostatní, pravděpodobný je nejdřív začátek léta. Zhruba v březnu by se do očkování měli zapojit také praktičtí lékaři.

Očkovací látky od firmy Pfizer, která se do Česka dodává od 26. prosince, dorazilo do středy podle premiéra Andreje Babiše přes 169 000 dávek, z nich 71 000 toto úterý a podobný objem dávek se očekává příští týden. Dalších 8400 dávek přišlo od firmy Moderna. Očkováno bylo také do středy 70 680 lidí, data jsou zveřejňována jednou týdně ve čtvrtek. O dodávkách vakcíny ministerstvo pravidelně na webu neinformuje.