Velký manuál k rezervaci očkování. Co vás čeká a na co si dát pozor?

Praha Vláda představila Centrální rezervační systém, skrze nějž se mohou k očkování proti covidu objednat první pacienti z řad široké veřejnosti. LN pro vás proto připravily jedenadvacet otázek a odpovědí, které vás procesem registrace provedou.

1. Kdo se může o očkování hlásit?

Od pátku se mohou registrovat lidé z věkové kategorie 80 let a starší.

2. Od kdy bude registrace probíhat?

Registrační systém bude spuštěn v pátek v 8 hodin ráno.

3. Jak se dostanu k registračnímu formuláři?

Přístup do systému bude možný ze dvou internetových adres: crs.uzis.cz a registrace.mzcr.cz.

Jak probíhá samotný proces:

4. Co budu k registraci potřebovat?

Kromě údajů o svém zdravotním pojištění, například na kartičce pojištěnce, ještě číslo na váš mobilní telefon. Na telefon vám v průběhu registrace dorazí důležité kódy.

5. Nemám mobilní telefon. Co mám dělat?

Nemějte obavu, registrovat se můžete i bez mobilního telefonu. S tím vám může pomoci příbuzný nebo váš praktický lékař a použít svoje číslo. V blízké budoucnosti by měl proces registrace jít provést také v lékárnách. Registrovat se ale můžete také z domova pomocí pevné linky, a to skrze telefonní infolinku na čísle 1221. Ta bude nově posílena o další dispečery.

Operátorovi nadiktujete do telefonu potřebné údaje a on za vás registraci vyřídí.

6. Jsem na uvedené internetové adrese. Co dál?

Nacházíte se na stránce Centrálního rezervačního systému. Na výběr máte tři políčka. Klikněte na žlutě orámované políčko vpravo s názvem „registrace na očkování“.

Systém vás vyzve, abyste zadali telefonní číslo, na které vám přijde PIN kód nutný pro další postup. Až to provedete, vyčkejte na SMS zprávu s kódem.

7. Přišel mi esemeskou PIN kód. Co s ním?

Kód přepište do políčka PIN, které je na stránce před vámi. Systém vás nyní pustí do samotného formuláře registrace.

V něm vyplňte své jméno, příjmení a číslo pojištěnce, které najdete na své kartičce zdravotní pojišťovny. Zároveň vyberte z nabídky pojišťoven tu svou.

Na téže stránce zaškrtejte ještě dotazník o vašem zdravotním stavu. Ptát se bude například na to, zda trpíte cukrovkou, určitou mírou obezity, zda jste po transplantaci a podobně. Splňujete-li popsaný zdravotní stav, zaškrtněte políčko vedle jeho popisu.

Jako poslední zaškrtnutím políčka úplně dole uprostřed potvrďte, že jste uvedli pravdivé údaje. Pak už zbývá jen kliknout na zelené tlačítko „Odeslat žádost“.

8. PIN kód mi nepřišel.

Zkuste ještě chvíli vyčkat. Na stránce, kam máte PIN kód zadat, se nachází také možnost nechat si poslat kód znovu. V případě dalších komplikací můžete zavolat na infolinku 1221.

9. Odeslal jsem žádost o registraci. Mám hotovo?

Ano i ne. Záležet bude, jestli vás systém vyhodnotí jako prioritního pacienta, který by si měl rovnou rezervovat konkrétní místo a termín očkování.

Pokud ano, dorazí vám na dříve uvedené číslo další PIN kód, který vám umožní pokračovat až k samotné rezervaci data.

Pokud jste úspěšně zaregistrováni a přišel vám i druhý PIN kód, můžete na téže stránce rozkliknout políčko „Rezervace termínu“.

Otevře se vám nový formulář, do něhož opět vyplníte číslo pojištěnce a šestimístný kód, který vám jako druhý dorazil formou SMS zprávy. Zaškrtnutím políčka „Nejsem robot“ potvrdíte, že formulář náhodně nevyplňuje nějaký počítačový program. Níže pak klikněte na políčko „Pokračovat na rezervační stránku“.

10. Jak si vyberu místo a datum očkování?

Výběr provedete hned na další stránce, kde zvolíte vámi preferované očkovací místo. To vám zpřístupní rezervační kalendář daného místa, kde si vyberete konkrétní den a čas očkování. Opět potvrdíte, že nejste robot, a tím celý proces končí.

11. Mohu si místo a termín vybrat i později?

Můžete. Stačí, když půjdete na stránku reservatic.com/ockovani. Jako přihlašovací údaje použijte druhý příchozí PIN kód a číslo pojištěnce.

12. Nepřišel mi druhý PIN pro rezervaci.

S tím si nelamte hlavu, stát se to může. Znamená to, že momentálně není dost vakcín nebo že přednost před vámi dostali lidé z ohroženějších skupin. Až vám PIN kód dorazí, můžete si rezervovat svůj termín.

13. Potřebuji nějaké potvrzení, že jsem se registroval?

Ne. Můžete si ho ale vytisknout ve formátu PDF, tato možnost se vám zobrazí u potvrzení o vaší platné rezervaci. Přímo k očkování ale nic takového přinést nemusíte, lékaři o vás již budou vědět.

14. Bude hrát roli rychlost?

Svým způsobem ano. Termín totiž dostane ten, kdo si jej zvládne zarezervovat v daném očkovacím místě jako první.

15. Mé nejbližší očkovací místo nemá v nejbližší době volný termín.

I k tomu může teoreticky dojít. Zkuste se proto podívat na pozdější termíny, případně zkontrolujte, jak na tom jsou jiná očkovací místa ve vašem okolí. Můžete třeba i pár dní počkat a průběžně kontrolovat uvolněnost termínu na už zmíněné webové adrese reservatic.com/ockovani.

16. Musím se registrovat i na druhou dávku vakcíny?

Ne. Systém vám automaticky druhý termín zarezervuje na stejné místo v totožný čas za 21 dní od první dávky. V nutných případech, pokud byste potřebovali termín druhé dávky přesunout, kontaktujte očkovací místo, na němž jste byli na první dávce.

17. Dostanu nějaké osvědčení o prodělaném očkování?

Ano. Po úspěšném prodělání očkování dostanete certifikát o provedené vakcinaci. Ten dostanete fyzicky na místě, ale v elektronické podobě si ho můžete nechat poslat i na e-mail. Pro přístup k němu budete potřebovat jedenáctimístný kód, který vám opět dorazí SMS zprávou.

Certifikát má mezinárodní identifikátor a vaše očkování tak lze ověřit i v cizině.

18. Kdo přijde na řadu po seniorech?

V týdnu od 18. ledna bude registrační a rezervační systém k dispozici také zdravotníkům, na které se s vakcínou zatím nedostalo. Zda je člověk skutečně zdravotník, ověří systém sám.

19. Kdy se dostane na běžnou populaci?

Každému by měl systém být přístupný od 1. února. Stále však bude platit, že vybrané skupiny lidí budou mít přednost. Týkat se to bude starších lidí, chronicky nemocných či lidí vykonávajících předem zvolená povolání.

Úplně pro všechny by měly rezervace fungovat nejpozději od července, je však pravděpodobné, že s přibývajícími schválenými výrobci vakcín se na tu nejširší veřejnost dostane dříve.

20. Budu něco platit?

Ne, registrace je stejně jako samotné očkování dobrovolná a bezplatná.

21. Mohu si vybrat vakcínu?

Ne. Momentálně jsou v Česku dostupné jen vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Pokud trváte na jiné, musíte si počkat, až do Česka dorazí.